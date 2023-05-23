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23 травня 2023, 9:15 Читать на русском

Сьогодні стартує перший перегляд програми України з МВФ

23 травня розпочинає свою роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду чотирирічної програми з Україною на суму $15,6 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

23 травня розпочинає свою роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду чотирирічної програми з Україною на суму $15,6 млрд.

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Перегляд програми

Місія розпочне роботу у Відні. Йдеться про затверджену у березні програму розширеного фінансування, в рамках якого Україна протягом 4 років отримає від фонду $15,5 млрд. Перший транш у розмірі $2,7 млрд надійшов на початку квітня.

Крім того, у розмові з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером український прем'єр обговорив допомогу Фонду в євроінтеграції України та у повоєнному відновленні.

Читайте: МВФ планує у травні провести перший перегляд програми для України

Шмигаль нагадав, що триває робота над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, аби конфісковані російські активи спрямувати на відбудову України.

«Розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямку, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу», — додав Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що МВФ запланував часті перегляди програми розширеного фінансування України (EFF): один влітку і один восени.

У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України у розмірі $15,6 млрд. Перший транш у розмірі $2,7 млрд Україна отримала одразу після схвалення програми.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Сергій Т
Сергій Т
23 травня 2023, 9:33
#
Ще один крок до наближення з Евроспільнотою.
+
+28
Kaleso
Kaleso
23 травня 2023, 9:38
#
Аа це тут до чого ???
+
+21
zevs1
zevs1
23 травня 2023, 10:14
#
В Мире нет успешных стран от тесного сотрудничества с МВФ, как правило эти страны становятся только беднее.

МВФ как любая организация заинтересованы только в прибыли, как и чем Украина будет отдавать и какой уровень жизни станет в стране это уже определяют украинские политики и чиновники.
+
+15
godvinik
godvinik
23 травня 2023, 10:30
#
ШмЫгаль тратит кредиты МВФ на выплату пенсий, а потом поднимает тарифы, которые забирают все пенсии обратно.
Проводимая политика КМУ КУДА более разрушительная чем какая-либо война.
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