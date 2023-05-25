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25 травня 2023, 8:56 Читать на русском

НБУ розпочинає продаж монет із серії «Сили підтримки ЗСУ»

25 травня 2023 року о 10:00 починається реалізація ролика обігових пам’ятних монет «Сили підтримки Збройних Сил України» (у ролику 25 монет). Про це йдеться у повідомленні НБУ, яке він розіслав клієнтам.

25 травня 2023 року о 10:00 починається реалізація ролика обігових пам’ятних монет «Сили підтримки Збройних Сил України» (у ролику 25 монет).
Фото: bank.gov.ua

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Сувенірна продукція

Також буде поповнено асортимент сувенірною продукцією, а саме:

  • Пам`ятна медаль «Національний університет біоресурсів і природокористування України»;

  • Пам`ятна медаль «Національний університет «Львівська політехніка»;

  • Пам`ятна медаль «Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

  • Пам`ятна медаль «175 років Уманському національному університету садівництва».

Читайте: Як купити колекційні монети в Україні: що пропонують НБУ, банки та перекупники

Нагадаємо

17 травня Національний банк поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину новими пам’ятними монетами.

Замовити нумізматичну продукцію НБУ можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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AlejandroV
AlejandroV
25 травня 2023, 9:44
#
Заголовок не корректний. Немає ніякої серії монет «Сили підтримки ЗСУ». Продаватися будуть не 25 монет з серії (згідно заголовка може скластися помилкове враження, що буде продано всього 25 монет) — а ролики монет «Сили підтримки ЗСУ» номіналом 10 грн. по 25 монет у кожному ролику. І усього буде продано 20000 таких роликів (через інтернет-магазин НБУ та банки дистриб’ютори)
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