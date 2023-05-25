25 травня 2023 року о 10:00 починається реалізація ролика обігових пам’ятних монет «Сили підтримки Збройних Сил України» (у ролику 25 монет). Про це йдеться у повідомленні НБУ, яке він розіслав клієнтам.
НБУ розпочинає продаж монет із серії «Сили підтримки ЗСУ»
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Сувенірна продукція
Також буде поповнено асортимент сувенірною продукцією, а саме:
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Пам`ятна медаль «Національний університет біоресурсів і природокористування України»;
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Пам`ятна медаль «Національний університет «Львівська політехніка»;
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Пам`ятна медаль «Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
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Пам`ятна медаль «175 років Уманському національному університету садівництва».
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Нагадаємо
17 травня Національний банк поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину новими пам’ятними монетами.
Замовити нумізматичну продукцію НБУ можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.
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