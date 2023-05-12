МВФ планує у травні провести перший перегляд програми для України

Міжнародний валютний фонд планує провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України в другій половині травня. Про це повідомила у відповідь на запитання Укрінформу директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

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«Ми очікуємо, що перша місія з перегляду відбудеться пізніше в травні», — зазначила представниця Фонду.

Вона також уточнила, що робота представників Фонду зосереджуватиметься на виконанні політичних зобов’язань України і умов за програмою EFF. Головним чином, це стосуватиметься сфер фіскальної політики, державного управління та політики обмінного курсу.

«Звісно, перегляд враховуватиме останній розвиток в економічній та фінансовій сферах, а також оновить перспективи та ризики для (української — ред.) економіки», — заявила Козак.

Вона також нагадала, що МВФ має так званий «базовий сценарій» розвитку подій в Україні, а також негативний — з огляду на невизначеність, пов’язану з російською агресією.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що МВФ запланував часті перегляди програми розширеного фінансування України (EFF): один влітку і один восени.

У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України у розмірі $15,6 млрд. Перший транш у розмірі $2,7 млрд Україна отримала одразу після схвалення програми.