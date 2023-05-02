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2 травня 2023, 11:10 Читать на русском

МВФ двічі на рік переглядатиме програму розширеного фінансування України

Міжнародний валютний фонд запланував часті перегляди програми розширеного фінансування України (EFF): один влітку і один восени. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Міжнародний валютний фонд запланував часті перегляди програми розширеного фінансування України (EFF): один влітку і один восени.

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Перегляд програми

«Програми Фонду оцінюються шляхом регулярних переглядів, у яких беруть участь експерти МВФ, які оновлюють свої макроекономічні прогнози та бази на основі аналізу останніх даних та подій, а також обговорення політики з владою. У цьому випадку ми запланували часті перегляди: один влітку і один восени», — розповів він.

Степанян зазначив, що програма EFF була розроблена для вирішення проблеми платіжного балансу України та відновлення середньострокової зовнішньої життєздатності як за базовим, так і за песимістичним сценарієм. Саме тому, фінансові гарантії підтримки стійкості боргу надаються також для базового та песимістичного сценаріїв. Ці вимоги відповідають політиці фонду щодо кредитування в умовах виключно високої невизначеності.

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Представник МВФ додав, що фонд прописав два сценарії розвитку економіки України: оптимістичний та песимістичний. При цьому, детальне обговорення песимістичного сценарію розвитку ситуації є обов’язковою особливістю механізму EFF.

«Що стосується оптимістичного сценарію, ми визнаємо в нашій оцінці ситуації, що економічні перспективи України можуть бути більш сприятливими, ніж очікувалося, за умови швидшого припинення бойових дій. Для ілюстрації цього оптимістичного ризику, ми обговорюємо сценарій, який передбачає більш виражені зусилля з відновлення та потужнішу програму впровадження реформ. І, звичайно, всі ми сподіваємося на кращі економічні перспективи», — пояснив Степанян.

Він зауважив, що за програмою EFF українська влада взяла на себе зобов'язання захищати та продовжувати реформи для зміцнення врядування та посилення антикорупційної програми, у тому числі шляхом впровадження законодавчих змін. Ця сфера є важливою частиною програми.

За словами Степаняна, близько третини заходів програми прямо стосуються врядування та/або боротьби з корупцією. Приклади включають цільове відновлення обов’язкового декларування активів та роботу над законодавством з протидії відмиванню доходів фінансуванню терористичної діяльності.

Крім цього, багато заходів у бюджетному та фінансовому секторах також стосуються прозорості й управління, у тому числі підвищення прозорості у звітності та управлінні ризиками у сфері державних фінансів, посилення управління державними інвестиціями, вдосконалення адміністрування доходів та посилення управління державними підприємствами і фінансовим сектором.

Нагадаємо

У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України у розмірі $15,6 млрд. Перший транш у розмірі $2,7 млрд Україна отримала одразу після схвалення програми.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
2 травня 2023, 13:02
#
Пытался найти пример успешной страны где МВФ советовал свои реформы , оказывается нет таких стран.
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