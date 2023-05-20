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20 травня 2023, 14:07 Читать на русском

Борги за електроенергію відображатимуться в кредитній історії клієнта — Yasno

Yasno та Українське бюро кредитних історій почали співпрацювати. Відповідно тепер бюро отримуватиме інформацію про клієнтів Yasno, які накопичили заборгованість за спожиту електроенергію і ця інформація буде відображатись в їхній кредитній історії. Про це повідомляє пресслужба Yasno.

Yasno та Українське бюро кредитних історій почали співпрацювати.
Фото: odessa-life.od.ua

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Кредитна історія клієнта — це інформація про кредити та дисципліну щодо їхньої оплати, яка надається різними установами (банками, фінансовими та лізинговими компаніями та ін.) та зберігається у базі даних Українського бюро кредитних історій.

Станом на 1 травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн.

Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію, Yasno періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до бюро.

«Відповідно, якщо клієнт, котрий підпадає під критерії, визначені постачальником, звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, то кредитор буде бачити його кредитну історію включно з інформацією щодо заборгованості за спожиту електроенергію. Ці дані дозволяють кредитору оцінити ризики та вирішити, чи надавати позику такому клієнту», — йдеться в повідомленні.

Дисципліновані ж клієнти, які вчасно розраховуються за свої споживані послуги, зможуть формувати позитивну кредитну історію. Цей крок дозволить їм покращити свою кредитну репутацію, отримувати більш вигідні умови позик та забезпечить їх фінансову стабільність у майбутньому.

«Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone.

Саме на таких клієнтів і розрахована така активність. Сьогодні важливо, щоб усі клієнти відчували відповідальність та сплачували за отримані комунальні послуги у повному обсязі, бо це дозволить енергетикам і на далі тримати енергетичний фронт", — сказав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 травня 2023, 14:30
#
Система соціального рейтингу і до нас добирається.
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+15
Lamo
Lamo
20 травня 2023, 14:39
#
І що в цьому поганого? Це лише додаткова інформація від УБКІ для зменшення ризиків.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
20 травня 2023, 15:41
#
Рабам не зрозуміти.
+
0
MarkEdelmann
MarkEdelmann
20 травня 2023, 15:35
#
Хіба в нас такого не буває?
Ясно раптом домальовує в показниках +3000−4000 КВт. Потім протягом трьох місяців виправляють помилку. Тепер «помилка» ще й у кредитній історії закарбується!
+
0
SZlats
SZlats
20 травня 2023, 15:59
#
Ахметка… нажраться не может, а кто выехал вообще вариантов кучи или ошибочные показания знаю такие примеры Дааа очередное ноу хуяю…

Воткнут электроэнергию в кредиты это треш
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