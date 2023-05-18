Послуга реєстрації нерухомості у кілька кліків на порталі «Дія» стала доступною в 10 областях України та Луцьку. Про це йдеться в повідомленні «Дії» в телеграм-каналі.
Без паперів та черг: Реєстрація нерухомості на порталі Дія стала доступною у 10 областях та Луцьку
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Чому це важливо
Реєстрація нерухомості підтверджує, що саме ви законний власник майна. Тож шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі. Також дані в електронному реєстрі набагато надійніші за папери — вони ніколи не загубляться і не будуть знищені.
Як зазначається, щоб отримати виплату за програмою єВідновлення, житло обов’язково має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.
Де працює послуга
У Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та місті Луцьку.
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Як скористатися послугою
- Увійдіть на портал Дія або зареєструйтеся.
- Натисніть Послуги → Земля, будівництво, нерухомість → Державна реєстрація прав на нерухоме майно → Подати заяву.
- Внесіть потрібну інформацію та скани документів.
- Підпишіть заяву електронним підписом.
Результат отримаєте листом на е-пошту.
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