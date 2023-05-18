Без паперів та черг: Реєстрація нерухомості на порталі Дія стала доступною у 10 областях та Луцьку

Послуга реєстрації нерухомості у кілька кліків на порталі «Дія» стала доступною в 10 областях України та Луцьку. Про це йдеться в повідомленні «Дії» в телеграм-каналі.

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Чому це важливо

Реєстрація нерухомості підтверджує, що саме ви законний власник майна. Тож шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі. Також дані в електронному реєстрі набагато надійніші за папери — вони ніколи не загубляться і не будуть знищені.

Як зазначається, щоб отримати виплату за програмою єВідновлення, житло обов’язково має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Де працює послуга

У Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та місті Луцьку.

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Як скористатися послугою

Увійдіть на портал Дія або зареєструйтеся.

Натисніть Послуги → Земля, будівництво, нерухомість → Державна реєстрація прав на нерухоме майно → Подати заяву.

Внесіть потрібну інформацію та скани документів.

Підпишіть заяву електронним підписом.

Результат отримаєте листом на е-пошту.