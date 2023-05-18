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18 травня 2023, 13:57 Читать на русском

Без паперів та черг: Реєстрація нерухомості на порталі Дія стала доступною у 10 областях та Луцьку

Послуга реєстрації нерухомості у кілька кліків на порталі «Дія» стала доступною в 10 областях України та Луцьку. Про це йдеться в повідомленні «Дії» в телеграм-каналі.

Послуга реєстрації нерухомості у кілька кліків на порталі «Дія» стала доступною в 10 областях України та Луцьку.

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Чому це важливо

Реєстрація нерухомості підтверджує, що саме ви законний власник майна. Тож шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі. Також дані в електронному реєстрі набагато надійніші за папери — вони ніколи не загубляться і не будуть знищені.

Як зазначається, щоб отримати виплату за програмою єВідновлення, житло обов’язково має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Де працює послуга

У Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та місті Луцьку.

Читайте: Податок на нерухомість в Україні: кому треба заплатити до 1 липня і як розрахувати суму

Як скористатися послугою

  • Увійдіть на портал Дія або зареєструйтеся.
  • Натисніть Послуги → Земля, будівництво, нерухомість → Державна реєстрація прав на нерухоме майно → Подати заяву.
  • Внесіть потрібну інформацію та скани документів.
  • Підпишіть заяву електронним підписом.

Результат отримаєте листом на е-пошту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
zzel
zzel
18 травня 2023, 14:42
#
«Тож шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі. Також дані в електронному реєстрі набагато надійніші за папери — вони ніколи не загубляться і не будуть знищені.» Не понятно как это гарантируется? По словам министра зеленского роль цифровой безопасности переоценена Если кто-то после регистрации просто сменит собственника и удалит предыдущего — как потом что-то доказать, если информация просто будет стерта Бумажные документы всегда можно в суд принести. И их подделка это сложнее запроса в базу данных на изменение
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