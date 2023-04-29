Податок на нерухомість в Україні: кому треба заплатити до 1 липня і як розрахувати суму

Уже найближчим часом українці, які володіють великою нерухомістю повинні будуть сплатити податок за «зайві» квадратні метри. Для розрахунку цього податку Державна податкова служба запустила офіційний «Калькулятор податку на майно». Про це повідомляє пресслужба ДПС.

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Хто має сплачувати податок на нерухомість

Податок на нерухомість мають сплатити люди, які володіють квартирою, площа якої перевищує 60 кв. м, або будинок із площею понад 120 кв. м.

При цьому податок за 2021 та 2022 рік не нараховується фізособам, чия нерухомість:

розташована на території, де ведеться або велись активні бойові дії;

розташована на території, що перебуває в окупації, або була тимчасово окупована РФ;

стала непридатною для проживання у зв'язку з війною.

Варто зазначити, що податок на нерухомість за 2022 рік потрібно заплатити до 1 липня 2023 року. Для цього необхідно отримати квитанцію і протягом 60 днів здійснити переказ на державний рахунок. Якщо таку квитанцію ви не отримали, то необхідно самостійно звернутися до податкової служби.

Калькулятор

«Калькулятор податку на майно» розміщено на вебпорталі Державної податкової служби у блоці «Е-Сервіси». Скористатися даним калькулятором можна за цим посиланням.

Вам необхідно ввести всі необхідні дані, включаючи ставку податку, і система дозволить додати кілька об'єктів нерухомості та зберегти їх.

Обчислення

Згідно з правилами, максимальна величина ставки податку на житлову і нежитлову нерухомість не може перевищувати 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, що була установлена законом на 1 січня податкового року за кожен квадратний метр оподатковуваної площі.

Проте, місцеві ради можуть встановлювати свої ставки податку залежно від місця розташування і типу нерухомості, як це передбачено в пункті 266.5.1 Податкового кодексу України.

Щоб дізнатися про ставки податку в конкретному місці, необхідно ознайомитися з рішеннями місцевих органів самоврядування.

Щоб обчислити суму податку на нерухомість, спочатку потрібно визначити базу оподаткування, яка представляє загальну площу кожного об'єкта нерухомості у квадратних метрах, та помножити її на відповідну ставку податку в гривнях за кожний квадратний метр.

Результати перемноження потрібно підсумувати, щоб отримати загальну річну суму податку в гривнях за всі об'єкти. Цю суму потрібно поділити на чотири рівні частини, щоб визначити розмір платежу, який необхідно сплатити щокварталу.

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