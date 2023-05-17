«єВідновлення»: Кабмін виділив перші 4,4 мільярда на виплату компенсацій

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

17 травня 2023, 8:31 Читать на русском

«єВідновлення»: Кабмін виділив перші 4,4 мільярда на виплату компенсацій

Кабінет міністрів виділив 4,43 мільярда гривень на виплату компенсації за пошкоджене внаслідок російської агресії майно за програмою «єВідновлення». Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Кабінет міністрів виділив 4,43 мільярда гривень на виплату компенсації за пошкоджене внаслідок російської агресії майно за програмою «єВідновлення».
Фото: ukrinform.ua

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Він уточнив, що виконавцем відповідної нової бюджетної програми визначено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, кошти для неї виділені із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі.

Читайте: Фонд ліквідації наслідків агресії вже зібрав 61,7 мільярда гривень

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

В перший день роботи програми «єВідновлення» стався збій, оскільки система не витримала навантаження.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на 10% знижку: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Alik2021
Alik2021
17 травня 2023, 8:50
#
Смогут получить те, где закончились боевые действия и сможет комиссия определить сумму ущерба. остальным палец вверх!!!
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
17 травня 2023, 9:48
#
Средний палец или большой?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами