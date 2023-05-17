«єВідновлення»: Кабмін виділив перші 4,4 мільярда на виплату компенсацій

Кабінет міністрів виділив 4,43 мільярда гривень на виплату компенсації за пошкоджене внаслідок російської агресії майно за програмою «єВідновлення». Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram .

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Що відомо

Він уточнив, що виконавцем відповідної нової бюджетної програми визначено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, кошти для неї виділені із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

В перший день роботи програми «єВідновлення» стався збій, оскільки система не витримала навантаження.

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