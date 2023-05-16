Фонд ліквідації наслідків агресії вже зібрав 61,7 мільярда гривень

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Гроші на відновлення

«На ліквідацію наслідків збройної агресії в бюджеті є 61,7 млрд грн. З них 35,9 млрд грн — це 50% прибутку Нацбанку за 2022 рік та 25,8 млрд грн отриманих від примусового вилучення коштів держави-агресора», — йдеться в повідомленні.

За словами Підласої, кошти Фонду будуть використовуватися у 2023 році для надання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла (програма єВідновлення), відновлення критичної інфраструктури, на пілотні проєкти відновлення у п’яти областях, а також на велику кількість об'єктів по всій країні, які були зруйновані.

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Ще одним напрямком спрямування цих коштів може стати подолання соціально-економічних наслідків війни.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

В перший день роботи програми «єВідновлення» стався збій, оскільки система не витримала навантаження.

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