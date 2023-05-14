Кількість активних клієнтів «Приват24» з початку повномасштабної війни зросла на 11%

При цьому Заіграєв зазначив, що кількість активних клієнтів у системі «Приват24» для бізнесу зросла на 134 тис.

«У загальних цифрах це 462 тис.», — уточнив банкір.

Згідно з оприлюдненими даними банку, кількість активних клієнтів у відділеннях за 2022 рік також збільшилась — на 150 тис., до 18,3 млн.

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Усього за 2022 рік було зроблено 1 млрд переказів person to person обсягом 2 трлн грн і 28 млн міжнародних переказів на $9 млрд.

Заіграєв також зазначив, що загальний обсяг транзакцій становив 551 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2021 році.