Кількість активних користувачів мобільного додатку «Приват24» з початку повномасштабного вторгнення РФ зросла на 1,3 млн клієнтів, або на 11% — до 13,1 млн. Про це повідомив член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, передає Інтерфакс-Україна.
Кількість активних клієнтів «Приват24» з початку повномасштабної війни зросла на 11%
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«Важливим напрямком зараз є підтримка диджиталізації та cashless. Сьогодні ми констатуємо, що активних клієнтів „Приват24“, саме приватних осіб, стало на 1,3 млн більше від початку війни, або 13 млн загалом», — повідомив Заіграєв.
При цьому Заіграєв зазначив, що кількість активних клієнтів у системі «Приват24» для бізнесу зросла на 134 тис.
«У загальних цифрах це 462 тис.», — уточнив банкір.
Згідно з оприлюдненими даними банку, кількість активних клієнтів у відділеннях за 2022 рік також збільшилась — на 150 тис., до 18,3 млн.
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Усього за 2022 рік було зроблено 1 млрд переказів person to person обсягом 2 трлн грн і 28 млн міжнародних переказів на $9 млрд.
Заіграєв також зазначив, що загальний обсяг транзакцій становив 551 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2021 році.
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миллионы мух не могут ошибаться