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14 травня 2023, 9:05 Читать на русском

Кількість активних клієнтів «Приват24» з початку повномасштабної війни зросла на 11%

Кількість активних користувачів мобільного додатку «Приват24» з початку повномасштабного вторгнення РФ зросла на 1,3 млн клієнтів, або на 11% — до 13,1 млн. Про це повідомив член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, передає Інтерфакс-Україна.

Кількість активних користувачів мобільного додатку «Приват24» з початку повномасштабного вторгнення РФ зросла на 1,3 млн клієнтів, або на 11% - до 13,1 млн.
Фото: focus.ua

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«Важливим напрямком зараз є підтримка диджиталізації та cashless. Сьогодні ми констатуємо, що активних клієнтів „Приват24“, саме приватних осіб, стало на 1,3 млн більше від початку війни, або 13 млн загалом», — повідомив Заіграєв.

При цьому Заіграєв зазначив, що кількість активних клієнтів у системі «Приват24» для бізнесу зросла на 134 тис.

«У загальних цифрах це 462 тис.», — уточнив банкір.

Згідно з оприлюдненими даними банку, кількість активних клієнтів у відділеннях за 2022 рік також збільшилась — на 150 тис., до 18,3 млн.

Читайте: Активи Приватбанку за підсумками 2022 року зросли на 35%

Усього за 2022 рік було зроблено 1 млрд переказів person to person обсягом 2 трлн грн і 28 млн міжнародних переказів на $9 млрд.

Заіграєв також зазначив, що загальний обсяг транзакцій становив 551 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2021 році.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
14 травня 2023, 10:44
#
Сервіс
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0
zig4free
zig4free
14 травня 2023, 11:20
#
Помойка

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