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12 травня 2023, 18:34 Читать на русском

Активи Приватбанку за підсумками 2022 року зросли на 35%

Обсяг активів державного Приватбанку за підсумками 2022 року становив 549,7 млрд грн, що на 35% більше, ніж на кінець 2021 року (407,3 млрд грн). Про це повідомила заступниця голови правління банку Ганна Самаріна передає Бізнес Цензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Обсяг активів державного Приватбанку за підсумками 2022 року становив 549,7 млрд грн, що на 35% більше, ніж на кінець 2021 року (407,3 млрд грн).
Фото: pmg.ua

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За її словами, таке зростання зумовлене збільшенням ліквідних активів на 110,3 млрд грн, зростанням додаткових інвестицій в ОВДП на 17,3 млрд грн, а також зростанням портфеля кредитів бізнес-клієнтів на 10,1 млрд грн.

У 2022 році портфель кредитів фізосіб скоротився на 900 млн грн.

Кошти клієнтів на кінець 2022 року становили 472 млрд грн (в еквіваленті), що у 1,5 раза більше, ніж станом на кінець 2021 року (325,3 млрд грн).

Зростання було зумовлене надходженням 117,6 млрд грн на рахунки клієнта та впливом змін валютного курсу (29,1 млрд грн).

«Ми стримали наші витрати практично на рівні 2021 року. Зростання склало 5%. Ми не скорочували витрати, ми не скорочували персонал. Ми дуже уважно ставилися до тих витрат, які ми несли», — заявила Самаріна.

Вона додала, що в перші місяці війни були великі знижки від багатьох постачальників, що також допомогло банку, проте це не вплинуло на витрати.

Резерви банку під кредитні ризики зросли в 17,1 раза — до 15,4 млрд грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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