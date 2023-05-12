Turkish Airlines анонсувала рекордну для галузі угоду на 600 літаків

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines у червні замовить 600 нових літаків, які будуть поставлені протягом десяти років. Про це заявив голова компанії Ахмет Болат, повідомляє Reuters.

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Таке замовлення, якщо воно буде підтверджене, стане найбільшим в історії галузі для однієї авіакомпанії, затьмаривши рекордне замовлення Air India на 470 літаків Airbus і Boeing в грудні.

Виступаючи за кілька тижнів до того, як Туреччина має прийняти лідерів авіакомпаній з Міжнародної асоціації повітряного транспорту, Болат сказав, що замовлення складатиметься з 400 вузькофюзеляжних і 200 широкофюзеляжних літаків.

Він також додав, що до 2033 року флот збільшиться до 810 літаків.

«Під час заходу ми збираємося оголосити про замовлення. З одним з великих виробників ми майже закінчуємо переговори. Ми збираємося замовити (загалом) близько 600 літаків», — сказав Болат журналістам на прес-конференції.

Щорічний саміт IATA, який об'єднує близько 280 авіакомпаній, відбудеться в Стамбулі 4−6 червня.

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Болат зазначив, що компанія близька до угоди з Boeing щодо частини замовлення, але не розповів про подробиці.

Turkish Airlines можуть передати замовлення на решту нових літаків «іншому виробнику» на наступному європейському авіасалоні в червні, додав Болат, очевидно, маючи на увазі Airbus, європейського конкурента Boeing.

Авіакомпанії масово замовляють літаки, щоб зайняти вільні місця, які скорочуються в міру того, як подорожі відновлюються після пандемії.

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