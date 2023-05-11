Європейський підрозділ українського лоукостера SkyUp розпочав польоти

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Перші рейси

Перші рейси SkyUp MT виконала з Мюнхена до Хургади та назад. Замовником перельотів став новий естонський стартап Marabu, який спеціалізується на туристичних маршрутах із міст Німеччини на морські курорти.

SkyUp MT працює на умовах мокрого лізингу. Цей вид оренди передбачає, що авіакомпанія надає літак разом з екіпажами та страховкою, тоді як замовник рейсів сплачує фіксовану ціну, яка не залежить від завантаження рейсів.

Наразі у флоті SkyUp MT знаходиться один літак Boeing 737−800 у компонуванні на 189 місць, який надійшов із флоту українського SkyUp. У мальтійському підрозділі працюють українські екіпажі, які пройшли навчання та отримали європейські сертифікати, повідомили в авіакомпанії.

SkyUp вирішив створити європейське дочірнє підприємство у 2022 році після повномасштабного російського вторгнення до України. Наявність європейського сертифікату дозволить SkyUp MT скористатися перевагами відкритого неба Європи — виконувати польоти без обмежень європейськими маршрутами.

Також європейський підрозділ зможе підняти ціни на свої послуги. Раніше SkyUp змушений був робити знижку через додаткову бюрократію, оскільки був для Євросоюзу оператором із третьої країни. Про це раніше розповідав гендиректор лоукостера Дмитро Сероухов.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що український лоукостер SkyUp отримав необхідні для виконання рейсів в ЄС сертифікати та ліцензії і зареєстрував свій офіс на Мальті.

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