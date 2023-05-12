Лоукостер Wizz Air запустить нові маршрути з Польщі

Лоукостер Wizz Air анонсував дев’ять нових маршрутів із Польщі, збільшення частоти польотів за вже наявними напрямками та розширення свого флоту в країні до 30 авіалайнерів. Про це повідомляє avianews.com.

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Усі зміни розпочнуться з кінця жовтня 2023 року, коли набуде чинності зимовий розклад польотів.

Восени Wizz Air розмістить літак нового покоління Airbus A321neo у головному аеропорту Варшави імені Шопена.

Цей 240-місний авіалайнер дозволить Wizz Air відкрити 31 жовтня новий рейс із Варшави на марокканський курорт Агадір.

Також завдяки розширенню флоту лоукостер збільшить частоту польотів із Варшави в Аліканте, Малагу, Бергамо, Ніццу, Осло-Торп, Рим, Тенеріфе та Валенсію.

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Регіональна мережа Wizz Air з жовтня поповниться вісьмома маршрутами з Гданська, Катовіце, Вроцлава та Кракова:

Гданськ-Копенгаген з 29 жовтня;

Гданськ-Тенерифе з 29 жовтня;

Гданськ-Аліканте з 30 жовтня;

Катовіце-Копенгаген з 29 жовтня;

Катовіце-Аліканте з 31 жовтня;

Вроцлав-Валенсія з 30 жовтня;

Вроцлав-Малага з 31 жовтня;

Краків-Васенсія з 3 грудня.

У Wizz Air заявили, що вже відкрили продаж квитків на нові напрямки.

Ціни

Найдешевші квитки продаються за ціною від 69 злотих ($16,60) в один бік. Мінімальний тариф включає перевезення лише невеликого предмета ручної поклажі. Його габарити не повинні перевищувати 40×30×20 см, а вага 10 кг.

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