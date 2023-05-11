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11 травня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Банкрутство банків у США, новий законопроєкт на ринку новобудов та коментар НБУ щодо інфляції

Банкрутство банків у США: що відбувається і чи варто скидати долар із рахунку

Низка банкрутств американських Signature Bank, Silvergate, Silicon Valley Bank, First Republic Bank та ймовірність, що до них приєднаються інші, сколихнула фінансовий ринок. Кремлівські пропагандисти смакують тему краху американської банківської системи та похмурі перспективи долара. «Мінфін» розповість, що відбувається насправді.

Нацбанк прокоментував різке сповільнення інфляції у квітні

У квітні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) і далі сповільнювалася — до 17,9% з 21,3% у березні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Національний банк традиційно прокоментував рівень інфляції.

США вперше передають Україні конфісковані у російського олігарха активи

Генпрокурор США Меррік Гарленд схвалив передачу Україні конфіскованих активів близького до російської влади підсанкційного бізнесмена Костянтина Малофєєва. Це перший випадок передачі конфіскованих у США коштів російських олігархів Україні.

Наведе лад: новий законопроєкт на ринку новобудов та нюанси купівлі-продажу квартир сьогодні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Сергієм Кургановим, практикуючим рієлтором, генеральним директором «Рієлторського об'єднання «ПРОСТОР» про таке: новий законопроєкт на ринку новобудов, чи буде можливість «обійти» цей закон, коли починають працювати нововведення, нюанси купівлі-продажу квартир зараз, що буде з Київміськбудом та його забудівлями, що робити, якщо ти клієнт Київміськбуда.

НБУ помітив уповільнення зростання цін: чи дійсно інфляція загасає

Цього року ціни зростатимуть повільніше, — вважають в НБУ. Нещодавно регулятор значно покращив свій інфляційний прогноз, хоча цінники у магазинах продовжують шокувати покупців. На чому ґрунтується оптимізм Нацбанку і чи дійсно варто очікувати на вщухання інфляції, розбирався «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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