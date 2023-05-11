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11 травня 2023, 18:18 Читать на русском

Нацбанк прокоментував різке сповільнення інфляції у квітні

У квітні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) і далі сповільнювалася — до 17,9% з 21,3% у березні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Національний банк традиційно прокоментував рівень інфляції.

У квітні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) і далі сповільнювалася — до 17,9% з 21,3% у березні.
Фото: bank.gov.ua

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За словами регулятора, фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу НБУ, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2023 року, що зумовлене більшою за очікувану пропозицією продовольства та пального.

Інфляцію стримувало зміцнення гривні на готівковому валютному ринку та поліпшення інфляційних очікувань. Сповільнення інфляції також значною мірою пояснюється ефектом бази порівняння минулого року, коли з початку повномасштабного вторгнення інфляція почала стрімко прискорюватися.

Базова інфляція в квіті знизилася до 16,9% р/р із 19,8% р/р у березні

Подорожчання оброблених продовольчих товарів суттєво сповільнилося (до 19,2% р/р). Як і в попередні місяці, це пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

Так, тривало сповільнення зростання цін на хліб та борошняні вироби, кондитерські та ковбасні вироби, напої та консерви. Зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також через невизначеність, пов’язану з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили сповільнення здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії. Поліпшення курсових очікувань на тлі зміцнення готівкового курсу гривні сприяло зниженню темпів зростання цін на імпортні продукти.

Зростання цін на непродовольчі товари також суттєво сповільнилося (15,5% р/р). Ефекти бази порівняння минулого року, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань сприяли повільнішому зростанню цін на товари особистого догляду, одяг та взуття, електроніку, фармацевтичні товари, меблі, побутову техніку, товари для дому, автомобілі.

Темпи зростання вартості послуг майже не змінилися (15,2% р/р). Надалі сповільнювалося зростання цін на послуги послуг закладів громадського харчування, пов’язане зі зменшенням тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

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Крім того, через слабший попит повільніше зростала вартість оренди, послуг із ремонту та утримання житла, хімічного чищення, обслуговування автомобілів. Натомість швидше зростала вартість медичних, страхових, телекомунікаційних послуг і послуг салонів краси — зокрема під впливом поступового відновлення попиту на тлі обмеженої пропозиції.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування зменшилися до 26,2% р/р

Повільніше зростали ціни на молоко завдяки достатній пропозиції в умовах слабкого попиту та через невизначеність навколо можливих обмежень транзиту та експорту.

Ціни на крупи та борошно знизилися в річному вимірі, а на цукор — сповільнили зростання завдяки достатнім для внутрішніх потреб врожаям минулого року.

Зниження імпортних цін та сприятлива ситуація на валютному ринку зумовили стрімке сповільнення подорожчання цитрусових та бананів. Пригальмувало зростання цін на тепличні та імпортні овочі, переважно за рахунок розширення пропозиції.

Водночас вищими темпами дорожчали овочі борщового набору: капуста — через міжсезоння постачань ранніх сортів, а цибуля і морква — внаслідок вичерпання запасів минулого року.

Попри сезонне збільшення пропозиції, зокрема від домогосподарств, що зумовило суттєве зниження цін на яйця наприкінці квітня, річні темпи зростання цін на яйця пришвидшилися, відображаючи низьку базу порівняння минулого року.

Вищі темпи здорожчання м'яса можуть пояснюватися обмеженими можливостями виробництва та слабким імпортом на тлі підвищення світових цін.

Підвищення адміністративно регульованих цін сповільнилося до 10,9% р/р

Тютюнові вироби дорожчали повільніше, ймовірно під тиском з боку нелегальної продукції. Стрімке сповільнення зростання цін на алкогольні напої зумовлено ефектами бази порівняння минулого року.

Зростання цін на транспортні послуги пригальмувало завдяки стабілізації цін на пальне. Мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

Тривало зменшення темпів подорожчання пального — до 24,2% р/р

Це пояснюється передусім наявністю значних запасів, сформованих у попередні місяці за нижчими світовими цінами на нафту.

За словами НБУ, інфляція продовжує сповільнюватися завдяки суттєвій пропозиції продовольства, достатнім запасам пального, поліпшенню інфляційних та курсових очікувань.

«Останнє зумовлено зокрема послідовною монетарною політикою НБУ, спрямованою на підтримання курсової стійкості та збільшення привабливості гривневих заощаджень. Національний банк і надалі забезпечуватиме необхідні монетарні умови для підтримки курсової стійкості, поліпшення очікувань та сталого зниження інфляції», — зазначив регулятор.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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