США вперше передають Україні конфісковані у російського олігарха активи

Генпрокурор США Меррік Гарленд схвалив передачу Україні конфіскованих активів близького до російської влади підсанкційного бізнесмена Костянтина Малофєєва. Це перший випадок передачі конфіскованих у США коштів російських олігархів Україні, повідомляє Reuters.

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«Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім», — заявив Гарленд.

Минулого року Міністерство юстиції США звинуватило Малофєєва у порушенні санкцій, накладених на Росію у відповідь на її вторгнення в Україну. За даними американського Мін'юсту, Малофєєв фінансував російських агентів, які підбурювали сепаратистські настрої в Криму.

За словами Гарланда, тоді було «конфісковано мільйони доларів з рахунку у фінансовій установі США, пов’язаних із порушенням санкцій Малофєєвим».

Нагадаємо

У лютому американський суд вирішив конфіскувати $5,4 млн, які належали підсанкційному російському бізнесмену Костянтину Малофєєву.

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