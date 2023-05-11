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11 травня 2023, 16:18 Читать на русском

«єВідновлення»: за добу три тисячі українців подали заявку на отримання компенсації за пошкоджене житло

Три тисячі українців залишили заявки в перший день роботи державної програми компенсації за зруйноване житло «єВідновлення». Серед поданих заявок 41% стосується відновлення приватних будинків, майже 59% — це квартири. Про це заявила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна в етері «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

Три тисячі українців залишили заявки в перший день роботи державної програми компенсації за зруйноване житло «єВідновлення».
Фото: slovoidilo.ua

Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За пошкоджені внаслідок бойових дій квартиру або будинок можна отримати до 200 000 грн, але обрахунок вартості відбудеться після того, як заявки оброблять представники місцевого самоврядування.

Як це працює

Через додаток «Дія» необхідно повідомити, які є пошкодження, потім працюють органи місцевого самоврядування, які зобовʼязані протягом одного місяця розглянути заявку.

«Це фактично заповнення чек-листа, тобто працівник місцевого самоврядування підтверджує «мінус два вікна, пошкоджено дах, мінус один проліт», — зазначила Азархіна.

Потім за формулою, яка закладена в додаток, вже відбувається автоматичний розрахунок за тією вартістю, яка задана в самій програмі. І тоді, коли орган місцевого самоврядування підтвердив, що є таке руйнування, кошти автоматично нарахуються на картку.

Для людей, у яких немає смартфона із додатком «Дія», планують залучити до програми «Укрпошту» та центри надання адміністративних послуг, щоб можна було отримувати компенсацію там.

Гроші на відшкодування виділятимуть із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Цей фонд, як розповіла заступниця міністра, має два джерела надходження: арештоване санкційне майно РФ та прибутки Нацбанку.

Наразі у фонді є 35 млрд грн. Проте Міністерство фінансів, як стверджує Азархіна, дає прогнози про збільшення надходжень.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

В перший день роботи програми «єВідновлення» стався збій, оскільки система не витримала навантаження.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
11 травня 2023, 18:39
#
Поклали сиру систему.
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