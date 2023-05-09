Індія відмовиться від дизельних авто до 2027 року

Згідно зі звітом, підготовленим на замовлення міністерства нафти, Індія повинна заборонити транспортні засоби у містах із населенням понад мільйон людей і містах із високим рівнем забруднення до 2027 року у рамках переходу країни до зеленої економіки. Про це повідомляє Bloomberg.

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Відповідно до звіту, складеного комітетом на чолі із колишнім міністром нафти Індії Таруном Капуром, рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів.

Також запропоновано до 2035 року відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних транспортних засобів (тук-туків) із двигунами внутрішнього згоряння.

Зазначається, що відмова від бензину та дизельного пального в транспортному секторі Індії знизить глобальний попит на сиру нафту, але перехід нації на електромобілі відстає від інших країн, таких як Китай.

За даними уряду Індії, на дизельне пальне та бензин припадало трохи більше ніж половина загального споживання нафти в Індії протягом минулого року, який закінчився 31 березня. Відповідно до звіту «Зелений перехід», починаючи із 2024 року всі нові реєстраційні транспортні засоби для доставки по місту мають бути електричними.

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Інші пропозиції

Комісія висунула й інші пропозиції, включно з метою досягти 25% використання домогосподарствами електроенергії для приготування їжі до 2030 року. Це допоможе зменшити залежність від імпортованого зрідженого газу та сприятиме використанню екологічно чистого авіаційного палива.

Оскільки промисловий та енергетичний сектори є ключовим джерелом викидів в Індії, відновлювана генерація, електрифікація опалення та енергоефективність розглядаються як ключові шляхи до екологічного переходу.

Однак, згідно зі звітом, країна має достаток вугілля, і, можливо, не вдасться повністю припинити його використання протягом наступних 15−20 років.