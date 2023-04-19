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19 квітня 2023, 12:15 Читать на русском

Індія та Китай у квітні купували російську нафту дорожче за граничну ціну — Reuters

Індія та Китай придбали переважну більшість російської нафти у квітні за цінами, вищими ліміту в $60 за барель, який встановив Захід. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані трейдерів і власні розрахунки.

Індія та Китай придбали переважну більшість російської нафти у квітні за цінами, вищими ліміту в $60 за барель, який встановив Захід.
Фото: pixabay.com

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«Це означає, що Кремль отримує більші доходи, попри спроби Заходу обмежити фінансування військових операцій Росії в Україні», — йдеться в повідомленні.

За даними джерела Reuters в G7, західний ціновий ліміт поки залишиться незмінним попри тиск з боку деяких країн ЄС, таких як Польща, які вимагають знизити ліміт, щоб посилити тиск на Росію.

Останні дані Refinitiv Eikon показують, що російські нафтові вантажі Urals, завантажені в першій половині квітня, в основному прямують до портів Індії та Китаю.

Згідно з підрахунками Reuters, на Індію у квітні припадає понад 70% морських поставок цього сорту нафти, а на Китай — близько 20%.

Читайте також: Країни G7 та Австралія вирішили зберегти стелю цін на російську нафту на рівні $60

Тим часом зниження фрахтових ставок і менші знижки на Urals щодо світових бенчмарків підштовхнули денну ціну сорту на початку квітня назад вище верхньої межі після періоду торгівлі нижче.

Індія та Китай не погодилися дотримуватися ліміту цін, але Захід сподівався, що загроза санкцій може стримати трейдерів від допомоги цим країнам купувати нафту вище ліміту.

За словами трейдерів, середня знижка на нафту Urals становила $13 за барель на базисі DES (поставка з судна) в індійських портах і $9 за ICE Brent у портах Китаю, тоді як вартість доставки становила $10,5 за барель і $14 за барель відповідно для вантажень з балтійських портів в Індію та Китай.

Це означає, що ціна Urals на основі FOB у балтійських портах, що передбачає додаткові витрати на транспортування близько $2 за барель, у квітні трохи перевищувала $60 за барель, показують розрахунки Reuters.

Також зазначається, що витрати на транспортування значно знизилися за останні тижні завдяки кращим погодним умовам та більшій кількості танкерів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
19 квітня 2023, 12:27
#
Одним словом, країни БРІКС суттєво підтримують експорт «одєчалої».
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