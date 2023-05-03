Головне за середу: Зростання держборгу, нова пенсійна реформа та скільки банків буде закрито

Нацбанк анонсував запуск оцінки стійкості двадцятки найбільших банків. Фактично вона розпочнеться після 5 травня: до цього терміну банки мають надати регулятору всю необхідну інформацію. Насамперед НБУ оцінюватиме якість раніше виданих банками кредитів, вартість/ліквідність застав та повноту сформованих під них резервів. Які наслідки для вкладників і банківського ринку загалом матиме така перевірка, розповість «Мінфін».

Власників знищеного внаслідок війни майна звільнили від сплати податку на нерухомість

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно за об'єкти зруйнованої чи пошкодженої унаслідок війни нерухомості.

Держборг України продовжує зростати. У березні сума стала більше на 143,2 мільярда

За підсумками березня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України у гривневому еквіваленті стала більшою на 143,23 млрд грн, а у доларовому — на $3,92 млрд.

Що відбувається в економіці США та чому не падає американський фондовий ринок (відео)

В цьому відео Євгеній Халепа, трейдер та фінансовий аналітик, висвітлює тему: що відбувається в економіці США та чому американський фондовий ринок не падає?

Нова пенсійна реформа: хто і як виплачуватиме пенсії українцям

З 1 січня 2024 року всі працюючі українці до 55 років будуть змушені відраховувати до накопичувальних рахунків частину ЄСВ, що сплачують. Це один із головних пунктів нової пенсійної реформи, яку планує розглянути парламент. Відповідний законопроєкт (№ 9212) вже зареєстровано у ВР. Про інші вимоги проєкту та їх недоліки розповів Юрій Бойко, член Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Підвищення податку на пальне: чи виграє від цього бюджет

Заради наповнення бюджету, представники влади обговорюють повернення ПДВ на пальне на довоєнний рівень. Водночас на думку директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, це не дозволить збільшити відрахування до бюджету, а лише поверне схеми на ринок.