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3 травня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Зростання держборгу, нова пенсійна реформа та скільки банків буде закрито

НБУ починає оцінку стійкості банківської системи: скільки та яких банків буде закрито

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Підвищення податку на пальне: чи виграє від цього бюджет

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Джерело: Мінфін
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