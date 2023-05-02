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2 травня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Доплати військовим, програма розширеного фінансування України та продовження мобілізації

Повернення доплат військовим у тилу: з чиїх кишень візьмуть 150 мільярдів

Повернення доплат у 30 тис. грн військовим поставлене на паузу. Рішення депутатів розкололо суспільну думку. Прихильники повернення доплат говорять, що робота захистників повинна гідно оплачуватись. Противники стверджують, що на збільшення зарплат у бюджеті немає коштів. Скільки коштуватиме країні нова-стара система оплати праці військових і чи є на це гроші, з’ясовував «Мінфін».

Рада дала добро на продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів

Верховна Рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 12 мільярдів

На аукціоні 2 травня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 12,01 млрд грн в еквіваленті, що на 4,28 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,29 млрд грн.

МВФ двічі на рік переглядатиме програму розширеного фінансування України

Міжнародний валютний фонд запланував часті перегляди програми розширеного фінансування України (EFF): один влітку і один восени.

Навіщо Apple та Goldman Sachs створюють необанк у розпал банкопаду

У березні встигли відбутися три з чотирьох найбільших банкрутств в історії банків США. Про свою неплатоспроможність заявили First Republic Bank, Signature Bank та Silicon Valley Bank. А невдовзі Apple та Goldman Sachs Bank USA обʼєдналися, щоб створити необанк: чому саме зараз і що хочуть отримати обидва учасники угоди, розповість «Мінфін».

Енергоефективна модернізація підприємства «під ключ»

Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни. Через постійні атаки ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури країни, усі ми — населення та бізнес відчули, як складно функціонувати, коли постачання електроенергії є нестабільним та обмеженим. Зміцнити власну енергетичну стійкість, що так важливо особливо в умовах війни, може допомогти саме енергоефективність. З матеріалу ви дізнаєтесь, як укласти енергосервісний контракт з YASNO Energy Efficiency та втілити енергоефективний проєкт на підприємстві.

Джерело: Мінфін
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