Верховна Рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк.
Рада дала добро на продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів
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«За» законопроєкти № 9259 та № 9260 проголосувало 324 та 333 нардепи.
«Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня», — уточнив депутат.
Як повідомлялося, це вже сьоме голосування парламенту щодо воєнного стану з початку повномасштабної війни. Востаннє до цього відповідне рішення Рада ухвалила 7 лютого.
Джерело: Мінфін
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