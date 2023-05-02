Рада дала добро на продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів

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«За» законопроєкти № 9259 та № 9260 проголосувало 324 та 333 нардепи.

«Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня», — уточнив депутат.

Як повідомлялося, це вже сьоме голосування парламенту щодо воєнного стану з початку повномасштабної війни. Востаннє до цього відповідне рішення Рада ухвалила 7 лютого.