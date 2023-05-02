У квітні 2023 року українці зареєстрували 5,16 тис. нових легкових автомобілів, на 14% більше, ніж у березні. Про це повідомляє Укравтопром.
В Україні зріс попит на нові легкові авто
► Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 5 160 нових легкових авто, що у 4,3 раза більше, ніж торік», — йдеться в повідомленні.
Відносно березня у квітні споживча активність на авторинку зросла на 14%.
Водночас зауважують в асоціації, від показника квітня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає майже на 49%.
Лідери продажу
Лідерство на ринку у квітні знову за Toyota — нових легковиків цієї торгової марки було придбано 805 од.
Другою за кількістю отриманих номерів залишається Renault — 543 од.
BMW закінчила місяць з показником 439 проданих авто, що дозволило баварцям піднятися на третю сходинку рейтингу.
Також у ТОП-5 квітня потрапили Volkswagen, з результатом 417 од, та Skoda — 393 авто.
Читайте також: В Україні заборонили літери Z та V на індивідуальних номерах авто
Бестселер місяця
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків вкотре став компактний кросовер Renault Duster, який обрали 508 покупців.
Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 16,4 тис. нових легкових авто, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промо-код на знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 3
1. Світовий банк: в Україні за межею бідності опинилися 7,1 мільйона людей
2. В Україні зріс попит на нові легкові авто.