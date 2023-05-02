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2 травня 2023, 12:20 Читать на русском

В Україні зріс попит на нові легкові авто

У квітні 2023 року українці зареєстрували 5,16 тис. нових легкових автомобілів, на 14% більше, ніж у березні. Про це повідомляє Укравтопром.

У квітні 2023 року українці зареєстрували 5,16 тис.
Фото: pixabay.com

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«Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 5 160 нових легкових авто, що у 4,3 раза більше, ніж торік», — йдеться в повідомленні.

Відносно березня у квітні споживча активність на авторинку зросла на 14%.

Водночас зауважують в асоціації, від показника квітня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає майже на 49%.

Лідери продажу

Лідерство на ринку у квітні знову за Toyota — нових легковиків цієї торгової марки було придбано 805 од.

Другою за кількістю отриманих номерів залишається Renault — 543 од.

BMW закінчила місяць з показником 439 проданих авто, що дозволило баварцям піднятися на третю сходинку рейтингу.

Також у ТОП-5 квітня потрапили Volkswagen, з результатом 417 од, та Skoda — 393 авто.

Читайте також: В Україні заборонили літери Z та V на індивідуальних номерах авто

Бестселер місяця

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків вкотре став компактний кросовер Renault Duster, який обрали 508 покупців.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 16,4 тис. нових легкових авто, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
2 травня 2023, 12:21
#
Сезон розпочався:)
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0
matroskin
matroskin
2 травня 2023, 12:47
#
Оце по нашому, дві новини підряд:
1. Світовий банк: в Україні за межею бідності опинилися 7,1 мільйона людей
2. В Україні зріс попит на нові легкові авто.
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0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
2 травня 2023, 13:18
#
Первый пункт касается всей страны, второй — столицы :)
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