В Україні зріс попит на нові легкові авто

У квітні 2023 року українці зареєстрували 5,16 тис. нових легкових автомобілів, на 14% більше, ніж у березні. Про це повідомляє Укравтопром.

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«Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 5 160 нових легкових авто, що у 4,3 раза більше, ніж торік», — йдеться в повідомленні.

Відносно березня у квітні споживча активність на авторинку зросла на 14%.

Водночас зауважують в асоціації, від показника квітня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає майже на 49%.

Лідери продажу

Лідерство на ринку у квітні знову за Toyota — нових легковиків цієї торгової марки було придбано 805 од.

Другою за кількістю отриманих номерів залишається Renault — 543 од.

BMW закінчила місяць з показником 439 проданих авто, що дозволило баварцям піднятися на третю сходинку рейтингу.

Також у ТОП-5 квітня потрапили Volkswagen, з результатом 417 од, та Skoda — 393 авто.

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Бестселер місяця

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків вкотре став компактний кросовер Renault Duster, який обрали 508 покупців.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 16,4 тис. нових легкових авто, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

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