В Україні заборонили літери Z та V на індивідуальних номерах авто

Власникам автомобілів в Україні офіційно заборонили використовувати літери Z та V із натяком на символіку російського вторгнення в індивідуальних номерних знаках. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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«Кабінет міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тоталітарними режимами», — йдеться у повідомленні.

Важливо, що заборона не стосується електромобілів, номери яких містять латинські літери Z та V. Раніше замість цих символів українцям дозволили вибирати букву Y, яка у кирилиці читається як У — Україна.

У Головному сервісному центрі уточнюють, що під заборону потрапляє окреме використання букв Z та V, а також замість З, С, В, Ф. Заборона також стосується написів, зображень та символік комуністичного чи нацистського режимів.

Крім того, в країні заборонено виготовляти та використовувати індивідуальні номери із зображенням емблем російських держорганів та Збройних сил РФ.

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