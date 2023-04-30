Інвестор і мільярдер Рей Даліо в підкасті Кріса Вільямсона розповів, що володіє біткоїном, але віддає перевагу золоту. Про це пише forklog.
Рей Даліо попередив: власники біткоїну мають бути готові до його падіння на 80%
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Що говорить Даліо
«Я не розумію, чому люди схиляються більше до біткоїну, ніж до золота. На міжнародному рівні золото для центральних банків — третій за величиною резервний актив. Спочатку долари, потім євро, золото та японська єна», — заявив він.
На думку Даліо, дорогоцінний метал «поза часом і універсальний». При цьому біткоїн вимагає пильної уваги з боку інвесторів через свою волатильність, додав він.
«Ви повинні бути готові до його значного падіння, на 80% або близько того», — попередив інвестор.
Нагадаємо
Раніше Даліо засумнівався у здатності біткоїну замінити фіатні валюти. У травні 2022 року мільярдер заявив, що перша криптовалюта виступає гарною страховкою проти інфляції, але не повноцінною альтернативою золоту.
На думку CEO Galaxy Digital Майка Новограца, ціна першої криптовалюти досягне рівня $40 000, коли Федеральна резервна система США почне знижувати ключову ставку.
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