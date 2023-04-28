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28 квітня 2023, 19:12 Читать на русском

НБУ не вводитиме санкції проти банків, які потрапили до переліку спонсорів війни

Національний банк заявив, що не вводитиме жодних санкцій щодо банків, які НАЗК включив до переліку міжнародних спонсорів війни. Такий офіційний висновок видав НБУ у листі № 25−0005/28812, який опинився у розпорядженні «Страны».

Національний банк заявив, що не вводитиме жодних санкцій щодо банків, які НАЗК включив до переліку міжнародних спонсорів війни.
Фото: bank.gov.ua

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У повідомленні НБУ йдеться, що рішення щодо застосування санкції відповідно до ст. 5 закону «Про санкції» може ухвалювати лише РНБО та вводити в дію президент своїм указом. А перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК — це, як зазначає НБУ, «іміджевий проєкт».

«Це іміджевий проєкт НАЗК, метою якого є тиск на міжнародні компанії для прискорення їхнього виходу з російського ринку. Методологія формування цього списку полягає в тому, що до нього вносяться іноземні компанії, які продовжують роботу на території держави агресора», — йдеться у листі Нацбанку.

Читайте також: НАЗК внесла найбільшу у світі нафтопромислову компанію SLB до переліку спонсорів війни

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

У НАЗК зазначили, що Raiffeisen працює у РФ з 1996 року і входить до переліку системно значущих російських банків, що наголошує на його важливості для економіки Росії, що бореться з санкціями демократичного світу.

Крім того, Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу у РФ, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів.

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Джерело: Мінфін
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