НАЗК внесло найбільшу у світі нафтопромислову компанію SLB у перелік спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну глобальну нафтопромислову корпорацію SLB (колишня Schlumberger) до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що, попри вторгнення РФ в Україну, компанія не лише не засудила військові дії, а й розширює свій бізнес в державі-агресорі. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Бізнес в Росії

Американська компанія SLB відіграє критичну роль для держави-агресора, займаючи 8% російського нафтосервісного ринку. Компанія чітко заявляє, що її внесок у російську економіку склав вже понад $4,5 млрд у вигляді податків, а штат SLB у РФ налічує 11 500 співробітників, які працюють на низку заводів і сервісних центрів. Крім того, в Росії SLB має широку мережу дочірніх підприємств, що дозволяє компанії обходити міжнародні санкції.

«SLB тісно співпрацює з російськими нафтогазовими гігантами, зокрема компаніями „Газпром“, „Роснефть“ та „Лукойл“. Усі перелічені підприємства перебувають під санкціями США. Після початку повномасштабної війни SLB не розірвала свої зв’язки з російськими клієнтами. Навпаки, компанія розширила свій бізнес, перейнявши контракти на обслуговування та постачання обладнання у конкурентів, які залишили ринок», — йдеться в повідомленні.

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У третьому кварталі 2022 року виторг підрозділу SLB, що займається дослідженням пластів у РФ та Центральній Азії, зріс на 25%, тим самим перевищивши показники в інших регіонах.

З травня до жовтня 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своєї продукції. Наразі компанія продовжує брати участь у тендерах, які оголошують російські компанії.

Порушення санкцій

У минулому SLB вже порушувала санкції, запроваджені урядом США, зокрема, постачаючи обладнання до Ірану та Судану у 2000-х роках, а також обслуговуючи арктичні проекти дочірніх компаній «Газпрому» після 2014 року. В останньому випадку на компанію чекав штраф на $1,4 млн.

У жовтні 2022 року SLB зіткнулася з хвилею критики, оскільки понад 9000 співробітників компанії у Росії отримали повістки про призов на військову службу на робочому місці. Крім того, компанія забороняє працівникам долучатися до роботи дистанційно, аби ті не могли уникнути мобілізації.