НБУ назвав суму, яка «зависла» в Україні через заборону для іноземців виводити кошти від ОВДП

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

27 квітня 2023, 17:54 Читать на русском

НБУ назвав суму, яка «зависла» в Україні через заборону для іноземців виводити кошти від ОВДП

Обсяг коштів, який може бути репатрійований нерезидентами, становить 800 млн грн, або майже $20 млн. Саме стільки вони одержали після 1 квітня як виплати процентного доходу за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Обсяг коштів, який може бути репатрійований нерезидентами, становить 800 млн грн, або майже $20 млн.

«Ресурс, який потенційно може бути виведений з України, — це приблизно $20 млн. Ми стежимо за ситуацією і будемо, у разі потреби, калібрувати наші заходи», — сказав Юрій Гелетій.

Він також наголосив, що для Нацбанку і Міфіну пріоритет — щоб кошти, які отримують нерезиденти за ОВДП, були спрямовані на первинний ринок і використані Мінфіном на фінансування дефіциту бюджету.

«Наша задача — це збереження золотовалютних резервів, з одного боку, а з іншого — допомога нашій державі в цей складний час. А допомогти всі, зокрема нерезиденти, можуть через первинний борговий ринок», — підкреслив заступник голови НБУ.

Зважене рішення

Юрій Гелетій зауважив, що рішення про дозвіл нерезидентам репатріювати тільки відсотковий дохід, одержаний після 1 квітня, було виваженим. Воно отримало схвалення від МВФ та самих нерезидентів.

«В умовах, коли ми приймали це рішення, ми розуміли, що потенційний обсяг, який може бути виведений у разі відсутності обмежень, — це близько 90 млрд грн. Це доволі великий обсяг для наших золотовалютних резервів. Ми мали діяти проактивно і мінімізувати цей ризик», — наголосив Гелетій.

Читайте також: Іноземці продовжують виходити з наших ОВДП: хто активно купує їх зараз

Нагадаємо

Нацбанк вирішив відкласти можливість репатріювати основну суму, вкладену у внутрішні держоблігації «до суттєвого зниження безпекових і макроекономічних ризиків».

Іноземним інвесторам дозволили виводити за кордон лише гроші, які будуть отримані ними від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023.

За оцінками Національного банку, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ)

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
27 квітня 2023, 19:27
#
Інвестори просто в «захопленні». Будуть «збільшувати» інвестиції.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає RuslanRR и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами