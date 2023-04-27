НБУ назвав суму, яка «зависла» в Україні через заборону для іноземців виводити кошти від ОВДП

Обсяг коштів, який може бути репатрійований нерезидентами, становить 800 млн грн, або майже $20 млн. Саме стільки вони одержали після 1 квітня як виплати процентного доходу за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

«Ресурс, який потенційно може бути виведений з України, — це приблизно $20 млн. Ми стежимо за ситуацією і будемо, у разі потреби, калібрувати наші заходи», — сказав Юрій Гелетій.

Він також наголосив, що для Нацбанку і Міфіну пріоритет — щоб кошти, які отримують нерезиденти за ОВДП, були спрямовані на первинний ринок і використані Мінфіном на фінансування дефіциту бюджету.

«Наша задача — це збереження золотовалютних резервів, з одного боку, а з іншого — допомога нашій державі в цей складний час. А допомогти всі, зокрема нерезиденти, можуть через первинний борговий ринок», — підкреслив заступник голови НБУ.

Зважене рішення

Юрій Гелетій зауважив, що рішення про дозвіл нерезидентам репатріювати тільки відсотковий дохід, одержаний після 1 квітня, було виваженим. Воно отримало схвалення від МВФ та самих нерезидентів.

«В умовах, коли ми приймали це рішення, ми розуміли, що потенційний обсяг, який може бути виведений у разі відсутності обмежень, — це близько 90 млрд грн. Це доволі великий обсяг для наших золотовалютних резервів. Ми мали діяти проактивно і мінімізувати цей ризик», — наголосив Гелетій.

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Нагадаємо

Нацбанк вирішив відкласти можливість репатріювати основну суму, вкладену у внутрішні держоблігації «до суттєвого зниження безпекових і макроекономічних ризиків».

Іноземним інвесторам дозволили виводити за кордон лише гроші, які будуть отримані ними від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023.

За оцінками Національного банку, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ)