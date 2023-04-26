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26 квітня 2023, 15:02 Читать на русском

Комітет Ради схвалив законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк) до другого читання

Парламентський Комітет з питань податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт 9107−1, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк.

Парламентський Комітет з питань податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт 9107−1, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.
Фото: sensebank.com.ua

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Зокрема, законопроєкт дозволяє Національному банку націоналізувати банки підсанкційних власників.

«Зміст закону та текст майже не змінився. Прийнято тільки технічні правки. Хоча на Комітеті була довга дискусія щодо необхідності додаткової ланки затвердження через ВАКС», — заявив Железняк.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Верховній Раді 30 березня зареєстровано законопроєкт № 9107−1, який зобов'язує НБУ під час війни вивести банк з ринку в разі наявності серед його акціонерів підсанкційних осіб.

Завдяки цьому закону, НБУ отримає важелі впливу на банки, які або власники істотної участі у яких є особами, до яких застосовано санкції. Підсанкційним особами буде заборонено набувати та/або збільшувати істотну участь у банках.

НБУ зможе застосовувати заходи впливу до банку, якщо до нього або власника істотної участі у ньому застосовані санкції (за умови, що такі обставини становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи через позбавлення/обмеження права особи, до якої застосовано блокуючи санкції, розпоряджатись активами).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 10

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bonv
bonv
26 квітня 2023, 15:15
#
Поспішаємо?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 квітня 2023, 15:43
#
К концу мая может и проголосуют.
Затем пару недель будет
подписывать президент.
А там жизнь покажет,
что из этого всего
может получиться…

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41670

Кстати, необходимость докапитализации
минимум на $400тыс никто не отменял.
Если у Кабмина есть лишние пол-лимона баксов на спасение российского банка,
ну значит так тому и быть…
+
0
Alpenstein
Alpenstein
26 квітня 2023, 16:15
#
Розказують, що Авен бігав по всіх рішалах Києва — пропонував мільярд баксів за блокування законопроєкту. Можливо і правда. Судячи з того, що жахнув аж головний калібр БЮТ — Юлія Володимирівна особисто подала купу блокуючих правок на комітет. Не стали цього разу користать Дубінського, отже прайс серйозний.
+
+9
Oleksii Alexey
Oleksii Alexey
26 квітня 2023, 15:48
#
Ничего не понятно! НО очень интересно!
+
0
Oleksii Alexey
Oleksii Alexey
26 квітня 2023, 15:51
#
Так будут ликвидировать банк «Сенс,» или нет? Если бы сейчас на троне УКРАИНА сидел Парашанко, то понятно, что всех ликвидируем и разграбили…
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0
kingcity
kingcity
26 квітня 2023, 15:50
#
Автори, дивіться що пишете ! Сенс-банк, а не «Сенкс».
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0
kingcity
kingcity
26 квітня 2023, 16:03
#
Оперативно виправили !
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+9
kingcity
kingcity
26 квітня 2023, 15:52
#
А взагалі -націоналізують і добре. Банк в цілому непоганий.

Щоправда, по тарифах періодично «гайки підкручують». То 100 грн. по кредитках за РКО ввели, а сьогодні прийшло повідомлення, що по дебетових пакетах тарифи піднімаються.
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0
zig4free
zig4free
26 квітня 2023, 16:42
#
Банк необходимо отжать у рашни и повязанных лиц. Сабж одобряю!
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0
Сергій Т
Сергій Т
26 квітня 2023, 16:53
#
Клас! Правильне рішення! 🇺🇦👍
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