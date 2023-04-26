Комітет Ради схвалив законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк) до другого читання

Парламентський Комітет з питань податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт 9107−1, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк.

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Зокрема, законопроєкт дозволяє Національному банку націоналізувати банки підсанкційних власників.

«Зміст закону та текст майже не змінився. Прийнято тільки технічні правки. Хоча на Комітеті була довга дискусія щодо необхідності додаткової ланки затвердження через ВАКС», — заявив Железняк.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Верховній Раді 30 березня зареєстровано законопроєкт № 9107−1, який зобов'язує НБУ під час війни вивести банк з ринку в разі наявності серед його акціонерів підсанкційних осіб.

Завдяки цьому закону, НБУ отримає важелі впливу на банки, які або власники істотної участі у яких є особами, до яких застосовано санкції. Підсанкційним особами буде заборонено набувати та/або збільшувати істотну участь у банках.

НБУ зможе застосовувати заходи впливу до банку, якщо до нього або власника істотної участі у ньому застосовані санкції (за умови, що такі обставини становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи через позбавлення/обмеження права особи, до якої застосовано блокуючи санкції, розпоряджатись активами).