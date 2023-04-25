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25 квітня 2023, 16:44 Читать на русском

Видатки на оборону у 2022 році зросли у 9 разів

Видатки державного бюджету на оборону у 2022 році зросли у 9 разів, на безпеку — у 2,5 раза. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання, на якому уряд затвердив звіти про виконання державного бюджету за 2021 та 2022 роки.

Видатки державного бюджету на оборону у 2022 році зросли у 9 разів, на безпеку — у 2,5 раза.
Фото: finbalance.com.ua

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«Попри безпрецедентні виклики, нам повною мірою вдалося профінансувати всі ключові видатки українського бюджету. У 2022 році ми збільшили видатки на оборону нашої країни в дев'ять разів, порівняно з 2021 роком. У 2,5 раза збільшилися видатки на безпеку», — зазначив прем'єр.

Шмигаль також додав, що на 25% зросли минулого року видатки на соціальний захист населення та на 8% - на охорону здоров’я.

За його словами, завдяки програмі «єПідтримка» 4,8 млн українців після початку повномасштабної війни отримали по 6,5 тисяч грн одноразової виплати, а бізнес за час вторгнення отримав більше ніж 100 млрд грн пільгових кредитів.

Виконання держбюджету 2021

За словами постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, схвалено звіт про державного бюджету за 2021 рік:

  • за доходами в сумі 1 трлн 296 млрд 896,5 млн грн,
  • за видатками — 1 трлн 491 млрд 206,4 млн грн,
  • за обсягом повернення кредитів — 9 млрд 109,6 млн грн,
  • за обсягом надання кредитів 13 млрд 643,5 млн грн з дефіцитом у сумі 198 млрд 843,8 млн грн.

Виконання держбюджету 2022

Схвалено звіт про державного бюджету за 2022 рік:

  • за доходами у сумі 1 трлн 787 млрд 711,1 млн грн,
  • за видатками — 2 трлн 705 млрд 749,6 млн грн,
  • за обсягом повернення кредитів — 12 млрд 333,7 млн грн,
  • за обсягом надання кредитів — 9 млрд 163,2 млн грн та із дефіцитом у сумі 914 млрд 868 млн грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн.

Раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету у 2023 році на 20%, або на 537 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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