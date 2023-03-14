Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету у 2023 році на 20%, або на 537 млрд грн. Про це написав в телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кабмін підтримав збільшення держбюджету на 537 мільярдів. Куди підуть гроші
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Що відомо
«Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів ми знайшли додаткові фінансові можливості, щоб підтримати нашу армію. У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо», — написав Шмигаль.
Куди підуть гроші
За словами голови бюджетного комітету парламенту Роксолани Підласої, є дві основні статті збільшення видатків:
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518,2 млрд грн — на сектор національної безпеки й оборони, більша частина цих коштів спрямовується на загальні видатки на грошове забезпечення військовослужбовців.
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19 млрд грн — поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів. Наприклад, з Резервного фонду виділяли гроші для будівництва фортифікаційних споруд.
За її словами, джерела покриття таких додаткових видатків:
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419,3 млрд грн — збільшення дефіциту державного бюджету (фактично: внутрішні та зовнішні запозичення);
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60,7 млрд грн — збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків);
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50,3 млрд грн — скорочення видатків на обслуговування державного боргу;
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6,9 млрд грн — зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.
«Верховна Рада розгляне цей проєкт закону невідкладно», — написала вона.
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Печатай, трудись мне в карманище