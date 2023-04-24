Французька Leroy Merlin продає всі складські приміщення в РФ (оновлено)

Французький ритейлер Leroy Merlin вирішила продати всі складські приміщення в Росії. Про це пише « Комерсант » з посиланням на джерела.

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Продаж логістичних парків

Leroy Merlin планує продати два логістичні парки — близько 130 000 кв. м у «Південній брамі» у Домодєдово та 140 000 кв. м у комплексі «Білий Раст» у Московської області.

На активи претендують дві компанії: Central Properties та «Венталл-Девелопмент», пише видання.

Кошти від продажу складських площ потрібні компанії для подальшого розвитку Leroy Merlin у РФ після відмови французької сторони виділяти фінансування на ці цілі, вважає заступник директора з ключових клієнтів Union Brokers Степан Щедров.

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Заява компанії

Ретейлер товарів для дому Leroy Merlin спростував повідомлення про плани продати всі свої логістичні центри в Росії, наголосивши, що це «не відповідає дійсності».

«Ми не продаємо жодного складського об'єкту. Як і заявляли раніше у березні, ми не плануємо будь-яких змін у діяльності компанії», — відповіла пресслужба Leroy Merlin.

Нагадаємо

У березні минулого року керівництво російського офісу Leroy Merlin повідомило партнерам, що не планує закривати бізнес в РФ і навпаки розширює асортимент та збільшує кількість партнерів.

Національне агентство з питань запобігання корупції включило Leroy Merlin до списку міжнародних спонсорів війни.

У березні 2023 року рітейл заявив, що передасть російський бізнес в управління локальному топменеджменту.