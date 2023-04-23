Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідну світову компанію з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.
Перелік спонсорів війни поповнила ще одна компанія
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Надприбутки
«Поки Росія, заробляючи на морському експорті нафти, підтримує свою економіку, Peninsula Petroleum Limited продовжує отримувати надприбутки і доставляти паливо для суден, які транспортують цю російську нафту. Великі танкери щодня залишають РФ через Балтійське море попри те, що Євросоюз запровадив ембарго на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення в Україну», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ірландська компанія Peninsula Petroleum працює як глобальний постачальник бункерного палива, здійснює понад 25 000 поставок на рік та пропонує послуги з перепродажу палива, технічну експертизу, управління флотом та яхтингові послуги.
Як підкреслили в НАЗК, попри те, що кілька компаній, які постачають бункерне паливо, припинили співпрацю з компаніями країни-агресора, ірландська Peninsula Petroleum усвідомлено продовжує постачати паливо танкерам у водах Данії, коли вони повертаються або прямують до одного з головних нафтових портів, розташованих на північному заході РФ.
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Нагадаємо
14 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.
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«Тепер фінансування війни дається йому важко. Однак і зараз у нього є ресурси, в тому числі і ті, які він накопичив у 2022 році, коли Захід заморозив активи Центрального Банку Росії, але продовжив купувати російські нафту і газ, даючи Путіну гроші», — відзначив колишній провідний економіст Росії Сергій Гурієв в інтерв'ю виданню Deutsche Welle.
За його словами, Росія не повторила долю Ірану і Венесуели лише завдяки своїй макроекономічній команді, яка виявилася більш компетентна, ніж провідні банкіри і міністерства фінансів в інших підсанкційних країн. Гурієв зазначив, що хоч Центробанк Р Ф впорався з інфляцією, з відтоком капіталу і уникнув макроекономічного колапсу, але російська економіка знаходиться в рецесії, а якість і рівень життя росіян значно знизилися.
У підсумку 2022 рік Росія закінчила з дефіцитом держбюджету близько 2,3% ВВП. На цьому тлі підняли податки для бізнесу «заднім числом».
9 лютого 2023 року у звіті Федеральної митної служби та Російських залізниць зазначено, що бюджет РФ пережив обвальне падіння доходів від експорту після введення ембарго на російську нафту і скорочення поставок газу в Європу.