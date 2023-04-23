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23 квітня 2023, 11:37 Читать на русском

Перелік спонсорів війни поповнила ще одна компанія

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідну світову компанію з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідну світову компанію з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.
Фото: korrespondent.net

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Надприбутки

«Поки Росія, заробляючи на морському експорті нафти, підтримує свою економіку, Peninsula Petroleum Limited продовжує отримувати надприбутки і доставляти паливо для суден, які транспортують цю російську нафту. Великі танкери щодня залишають РФ через Балтійське море попри те, що Євросоюз запровадив ембарго на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення в Україну», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ірландська компанія Peninsula Petroleum працює як глобальний постачальник бункерного палива, здійснює понад 25 000 поставок на рік та пропонує послуги з перепродажу палива, технічну експертизу, управління флотом та яхтингові послуги.

Як підкреслили в НАЗК, попри те, що кілька компаній, які постачають бункерне паливо, припинили співпрацю з компаніями країни-агресора, ірландська Peninsula Petroleum усвідомлено продовжує постачати паливо танкерам у водах Данії, коли вони повертаються або прямують до одного з головних нафтових портів, розташованих на північному заході РФ.

Читайте також: До переліку спонсорів війни вже внесли 24 тисячі осіб — НАЗК

Нагадаємо

14 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+13
bonv
bonv
23 квітня 2023, 12:20
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Президент Російської Федерації Володимир Путін вже зіткнувся з серйозними фінансовими обмеженнями. Йому дуже складно фінансувати війну проти України.
«Тепер фінансування війни дається йому важко. Однак і зараз у нього є ресурси, в тому числі і ті, які він накопичив у 2022 році, коли Захід заморозив активи Центрального Банку Росії, але продовжив купувати російські нафту і газ, даючи Путіну гроші», — відзначив колишній провідний економіст Росії Сергій Гурієв в інтерв'ю виданню Deutsche Welle.
За його словами, Росія не повторила долю Ірану і Венесуели лише завдяки своїй макроекономічній команді, яка виявилася більш компетентна, ніж провідні банкіри і міністерства фінансів в інших підсанкційних країн. Гурієв зазначив, що хоч Центробанк Р Ф впорався з інфляцією, з відтоком капіталу і уникнув макроекономічного колапсу, але російська економіка знаходиться в рецесії, а якість і рівень життя росіян значно знизилися.
+
+13
bonv
bonv
23 квітня 2023, 12:21
#
Санкції, які союзники України запровадили після повномасштабного вторгнення РФ, завдали значного удару по російській економіці, хоча в Кремлі це заперечують. Наприкінці червня 2022 року Москва оголосила технічний дефолт за суверенним боргом.
У підсумку 2022 рік Росія закінчила з дефіцитом держбюджету близько 2,3% ВВП. На цьому тлі підняли податки для бізнесу «заднім числом».
9 лютого 2023 року у звіті Федеральної митної служби та Російських залізниць зазначено, що бюджет РФ пережив обвальне падіння доходів від експорту після введення ембарго на російську нафту і скорочення поставок газу в Європу.
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