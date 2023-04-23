Перелік спонсорів війни поповнила ще одна компанія

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Надприбутки

«Поки Росія, заробляючи на морському експорті нафти, підтримує свою економіку, Peninsula Petroleum Limited продовжує отримувати надприбутки і доставляти паливо для суден, які транспортують цю російську нафту. Великі танкери щодня залишають РФ через Балтійське море попри те, що Євросоюз запровадив ембарго на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення в Україну», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ірландська компанія Peninsula Petroleum працює як глобальний постачальник бункерного палива, здійснює понад 25 000 поставок на рік та пропонує послуги з перепродажу палива, технічну експертизу, управління флотом та яхтингові послуги.

Як підкреслили в НАЗК, попри те, що кілька компаній, які постачають бункерне паливо, припинили співпрацю з компаніями країни-агресора, ірландська Peninsula Petroleum усвідомлено продовжує постачати паливо танкерам у водах Данії, коли вони повертаються або прямують до одного з головних нафтових портів, розташованих на північному заході РФ.

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Нагадаємо

14 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.