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14 квітня 2023, 9:29 Читать на русском

Подвоїла прибуток у РФ: НАЗК внесло Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.
Фото: wikipedia.org

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Причина

Причиною внесення Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів у РФ.

З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій території РФ.

«Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки у РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім. Так, протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці», — йдеться в повідомленні.

У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

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Виручка

За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на $202 млн.

«Це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім за рахунок цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців», — зазначили в НАЗК.

В агентстві також заявили, що російський ринок для Xiaomi є надзвичайно важливим, саме тому компанія навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з РФ, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у Москві.

Читайте також: До переліку спонсорів війни вже внесли 24 тисячі осіб — НАЗК

Відновлення повної присутності у РФ

Мало того, Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у Росії.

«Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій», — наголосили в агентстві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+14
Tido oss
Tido oss
14 квітня 2023, 10:17
#
Готов утилизировать хиоми желательно телики от 50 дюймов)
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+14
Lolik1837
Lolik1837
14 квітня 2023, 10:42
#
Ну китайцы то понятно, они считай союзники России. Но когда 90% американских, европейских фирм, корпораций и предприятий как работали в России так и работают — вот это расстраивает. Получается, что фактически эти страны одной рукой платят налоги в России и спонсирует ее в войне против Украины, а другой рукой дают деньги Украине воевать с Россией.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
14 квітня 2023, 10:57
#
Так когда в Украине прикроют ксяоми, ашан, метро, леруа марлен… Иначе все эти «решения» вызывают только смех?!
+
0
Сергій Т
Сергій Т
14 квітня 2023, 12:16
#
Доступні ціни та велика кількість виробів підсадили багатьох на Xiaомний гачок. Але спонсорство тероризму, як мінімум повинно викликати відторгнення адекватного суспільства. Поважаюча себе компанія поза політикою бути не може.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
14 квітня 2023, 12:42
#
Уже вижу как те , кто кричал о необходимости закрыть Райф и Сенс, гневно растаптывают свои «Сяоми») Или все-таки нет? А вообще очень сомнительно, что так легко отказаться от «Сяоми». Навскидку — чуть не половина окружающих пользуется их смартфонами . Они и по цене — качество чуть ли не лучшие на рынке. Так, что молча проглотят и будут пользоваться дальше
+
0
preyvanamor
preyvanamor
14 квітня 2023, 12:18
#
Треба не списки якихось там спонсорів чогось там складати, а БОМБИТИ М0СКАЛІВ!!! а якщо точніше, то безпосередньо саму мац-кву. тільки так можна виграти війну! елементарна логіка — чим більше бомб і ракет впаде на мац-кву, тим менше бомб і ракет впаде в Україні!
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0
Lolik1837
Lolik1837
14 квітня 2023, 12:36
#
Ещё один «полководец»
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0
shabash
shabash
14 квітня 2023, 12:26
#
террористического государства

Поражает, как люди, сидя в заложниках у собственного государства (а как иначе назвать запрет на выезд, как не содержанием в заложниках?) обвиняют кого-то в терроризме.

¯\_(ツ)_/¯
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