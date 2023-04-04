До переліку спонсорів війни вже внесли 24 тисячі осіб — НАЗК

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«Будь-яка іноземна компанія, яка продовжує працювати у Російській Федерації, спонсорує убивства українців. Ми створили найбільшу у світі базу причетних до війни. Це 24 тисячі осіб. В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладено санкції на найбільшу в світовій історії кількість осіб», — сказав Новіков.

За його словами, окремою частиною цього проєкту є міжнародний реєстр спонсорів війни, до якого вносяться міжнародні компанії, які досі працюють у РФ.

Він автоматично індексується спеціальною базою даних, тому будь-який банк або закордонне відомство побачить що та чи інша компанія підсвічуються позначкою як та, яка веде не соціально відповідальний бізнес, а фінансує війну.

«57% споживачів у світі дотримуються стандартів споживання продукції та послуг у соціально відповідальних компаній… Тобто, насправді це величезний репутаційний тиск для того, щоб такі компанії зазнавали втрат через свою участь у російській війні», — додав голова НАЗК.

Хто у списку

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло найбільшого китайського будівельного підрядника в РФ China State Construction Engineering Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.

Туди ж вже потрапили компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher та Raiffeisen Bank International.