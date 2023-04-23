Україна та Болгарія домовилися про розблокування автівок на кордоні

Під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського та міністра сільського господарства Болгарії Явора Гечева сторони узгодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

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Домовленність сторін

«Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори.

Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження", — йдеться в повідомленні.

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Передісторія

19 квітня стало відомо, що Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, проте вона не поширюється на транзитні товари.

15 квітня Польща офіційно заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України.