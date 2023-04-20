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20 квітня 2023, 10:02 Читать на русском

Україна та Болгарія шукають спільне рішення щодо зернового питання

19 квітня відбулася онлайн-зустріч міністра економіки України Юлії Свириденко з Міністром економіки та промисловості Болгарії Ніколою Стояновим з метою обговорення тимчасової заборони на імпорт зерна і продуктів харчування з України, яка запроваджується відсьогодні. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

19 квітня відбулася онлайн-зустріч міністра економіки України Юлії Свириденко з Міністром економіки та промисловості Болгарії Ніколою Стояновим з метою обговорення тимчасової заборони на імпорт зерна і продуктів харчування з України, яка запроваджується відсьогодні.
Фото: me.gov.ua

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Збереження експорту

«Зберегти та продовжити експорт зерна — це чутливе і важливе питання для України, оскільки це основна стаття доходу в бюджет країни», — зазначила Свириденко.

За її словами, Україна захищається від збройної агресії, і їй як ніколи раніше потрібно зберігати макроекономічну стабільність, забезпечувати фінансами соціальну сферу, військовий і економічний фронт.

Читайте: Болгарія тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України

«Уряд України має на меті вирішити питання тимчасової заборони на імпорт українського зерна до Болгарії. Ми ведемо діалог з болгарською стороною щодо причин і перспектив позитивного вирішення цієї ситуації для обох країн», — зазначила Свириденко.

Міністр Нікола Стоянов, в свою чергу, висловив солідарність Україні щодо ситуації, в якій країна опинилась у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ. Разом з тим, за його словами, через імпорт українського зерна і продовольства місцевим сільгоспвиробникам важко реалізувати власну продукцію і вони зазнають збитків.

Однак під заборону не підпадає транзит української продукції через Болгарію у країни ЄС.

Читайте також: Польща заборонила ввезення зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України

Міністр Нікола Стоянов зазначив, що Болгарія очікує на рішення, за яким українська продукція не перевантажуватиме місцевий ринок, а буде гарантовано експортуватися до інших країн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
20 квітня 2023, 10:28
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