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19 квітня 2023, 15:44 Читать на русском

Болгарія тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, проте вона не поширюється на транзитні товари. Про це заявив в.о. прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв, повідомляє BNR.

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, проте вона не поширюється на транзитні товари.
Фото: pixabay.com

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«Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих „коридорів солідарності“, значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливе досягнення надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу», — сказав Донєв.

Він додав, що розраховує на те, що «Брюссель вислухає і зрозуміє позиції» Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини та переосмислить свою позицію.

«Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства болгарських фермерів не сприятимуть цьому», — заявив очільник уряду.

Поки невідомо, як довго діятиме тимчасова заборона на імпорт продовольства з України, але уряд ухвалить відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні.

Читайте також: Польща заборонила ввезення зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України

Нагадаємо

Міністри сільського господарства України та Польщі Микола Сольський та Роберт Телус 17 квітня, зустрінуться у Варшаві, щоб підписати угоду про транзит українського зерна через Польщу до третіх країн.

16 квітня про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України заявив також міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Він наголосив на необхідності ввести «надзвичайні заходи», інакше угорське сільське господарство зазнає великої шкоди.

Обмеження триватиме до 30 червня 2023 року, що «може бути достатнім часом для вжиття значних та довгострокових заходів ЄС з пошуку рішення».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
agfromua
agfromua
19 квітня 2023, 19:35
#
У період з 24 квітня по 30 червня 2023 року на територію Республіки Болгарія не пропускатиметься більше 20 товарів з України. Про це постановила Рада Міністрів на сьогоднішньому засіданні. Серед них: пшениця м’яка і тверда; пшеничне борошно; насіння соняшника; соняшникова олія; кукурудза; мед і продукти бджільництва; сире молоко; сухе молоко; молочний концентрат; волоські горіхи; лісові горіхи; яйця; куряче м’ясо; свинина; м’ясо овець і кіз; жито; ячмінь; вівсяних пластівців; сорго; гречка; крохмаль, інулін, пшенична клейковина; соя; насіння льону; ріпак; вино; винний оцет; спирт етиловий. Заборона не поширюватиметься на вантажі, що прямують транзитом через територію Болгарії, якщо партії знаходяться в спеціалізованих транспортних засобах, опломбовані та опломбовані на кордоні, без допуску їх розвантаження та перевантаження на території нашої країни. Заборона не поширюється, також якщо в декларації, що супроводжує вантаж, зазначено, що кінцевим пунктом призначення вантажу не є Республіка Болгарія. Рішення уряду враховує необхідність забезпечення транзиту через коридори солідарності життєво важливих продуктів харчування для найбільш нужденних у третіх країнах. Болгари вже ниють, що і так високі ціни знову полізуть вгору. Перелік товарів є досить дивним. Наприклад, гречка і масляний льон в Болгарії производятся в мізерних кількостях, і взагалі в Європі є дефіцит масляного льону. Гречка імпортуються і з України,і з Польщі Литви Китаю рашки…
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0
Ranet
Ranet
19 квітня 2023, 19:58
#
То есть мнение румын теперь неважно. Пункт назначения уже сместился на 500 км западнее.
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