Болгарія тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, проте вона не поширюється на транзитні товари. Про це заявив в.о. прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв, повідомляє BNR.

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«Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих „коридорів солідарності“, значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливе досягнення надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу», — сказав Донєв.

Він додав, що розраховує на те, що «Брюссель вислухає і зрозуміє позиції» Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини та переосмислить свою позицію.

«Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства болгарських фермерів не сприятимуть цьому», — заявив очільник уряду.

Поки невідомо, як довго діятиме тимчасова заборона на імпорт продовольства з України, але уряд ухвалить відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні.

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Нагадаємо

Міністри сільського господарства України та Польщі Микола Сольський та Роберт Телус 17 квітня, зустрінуться у Варшаві, щоб підписати угоду про транзит українського зерна через Польщу до третіх країн.

16 квітня про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України заявив також міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Він наголосив на необхідності ввести «надзвичайні заходи», інакше угорське сільське господарство зазнає великої шкоди.

Обмеження триватиме до 30 червня 2023 року, що «може бути достатнім часом для вжиття значних та довгострокових заходів ЄС з пошуку рішення».