Польща заборонила ввезення зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України

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Що відомо

Заборона є директивним рішенням Ради Міністрів.

Буда опублікував документ, в якому сказано, що заборона вводитиметься до 30 червня 2023 року.

Вона торкнеться таких видів сільськогосподарської продукції як зерно, цукор, сухі корми, насіння, хміль, льон та коноплі, фрукти та овочі, перероблені плодоовочеві продукти, вино, яловичина та телятина, молоко, баранина та козлятина, яйця, м'ясо птиці, етиловий спирт сільськогосподарського походження, продукти бджільництва та інше.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна вирішила тимчасово зупинити експорт зерна в Польщу. Про це заявили профільні міністри обох країн Микола Сольський та Роберт Телус.

«Українська сторона до нового сезону утримається від експорту. Перед новим сезоном, перед літом, залежно від того, як розвиватиметься ситуація у наших країнах і у світі, ми знову зустрінемося, щоб обговорити подальшу спільну діяльність», — заявив Сольський.