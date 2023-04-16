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16 квітня 2023, 10:19 Читать на русском

Польща заборонила ввезення зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України

15 квітня Польща офіційно заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. Відповідне розпорядження підписав міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.

15 квітня Польща офіційно заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України.
Фото: texty.org.ua

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Що відомо

Заборона є директивним рішенням Ради Міністрів.

Буда опублікував документ, в якому сказано, що заборона вводитиметься до 30 червня 2023 року.

Вона торкнеться таких видів сільськогосподарської продукції як зерно, цукор, сухі корми, насіння, хміль, льон та коноплі, фрукти та овочі, перероблені плодоовочеві продукти, вино, яловичина та телятина, молоко, баранина та козлятина, яйця, м'ясо птиці, етиловий спирт сільськогосподарського походження, продукти бджільництва та інше.

Читайте:Україна зупиняє експорт зерна в Польщу

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна вирішила тимчасово зупинити експорт зерна в Польщу. Про це заявили профільні міністри обох країн Микола Сольський та Роберт Телус.

«Українська сторона до нового сезону утримається від експорту. Перед новим сезоном, перед літом, залежно від того, як розвиватиметься ситуація у наших країнах і у світі, ми знову зустрінемося, щоб обговорити подальшу спільну діяльність», — заявив Сольський.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+30
Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 квітня 2023, 10:28
#
Ничего личного… https://zn.ua/amp/ECONOMICS/investfondy-byli-zainteresovany-v-skachke-tsen-na-prodovolstvie-iz-za-vojny-v-ukraine-guardian.html
+
+61
Kaleso
Kaleso
16 квітня 2023, 10:47
#
Норм хай скідають ціни і людям своїм продають
+
+15
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
16 квітня 2023, 11:28
#
С учетом того что Польша для нас сделала последнее время — им простительно…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 квітня 2023, 12:26
#
Для агентства?
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0
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
16 квітня 2023, 12:44
#
Больше так не шутите, а то у нас нет запасных штанов… =/
Агентство кстати привлекает не малые инвестиции в Польшу…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 квітня 2023, 12:28
#
Напряжение растёт. Ещё немного и все забудут оскароносного альпачино и перестанут давать бабло его окружению. https://www.unian.net/world/mezhdu-kndr-i-yuzhnoy-koreey-proizoshel-incident-so-strelboy-novosti-mira-amp-12220776.html
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