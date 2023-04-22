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22 квітня 2023, 13:01 Читать на русском

Ціна біткоїна впала нижче за $27 300. За тиждень падіння склало 10,4%

Увечері у п'ятницю, 21 квітня, котирування першої криптовалюти провалили позначку $28 000. При цьому станом на 22 квітня на 12:20 за київським часом вартість біткоїна становила $27 271. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Увечері у п'ятницю, 21 квітня, котирування першої криптовалюти провалили позначку $28 000.
Фото: pixabay.com

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За добу ціна біткоїна знизилася на 2,74%, а за тиждень — на 10,4%.

Що з іншими криптовалютами

Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum втратила за добу 3,36%, а за тиждень — 11,8%. Наразі ефір коштує $1 854.

Слідом за провідними криптовалютами в «червоній зоні» опинилися майже всі криптоактиви з топ-списку з капіталізації. Винятком стали лише Tether та USD Coin, хоча їхнє зростання за добу мінімальне — +0,06% та +0,04% відповідно.

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Читайте також: Автор «Багатий тато, бідний тато» закликав купувати биткоин, золото та срібло

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 11 квітня ціна біткоїна вперше з червня 2022 року перевищила $30 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
fae
fae
22 квітня 2023, 14:17
#
При цьому станом на 22 квітня на 12:20 за київським часом вартість біткоїна становила $27 271.
«Мінфін» писав, що 11 квітня ціна біткоїна вперше з червня 2022 року перевищила $30 000.

Прямо сейчас плашка на сайте показывает:
BITCOIN 29371.00 $-86.01 $/1081595.00 грн-2179.67 грн
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0
Alex2006
Alex2006
22 квітня 2023, 14:56
#
Очікувано, і тут оленів постригли, правда не по 45, а по 31к :)
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