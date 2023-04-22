Увечері у п'ятницю, 21 квітня, котирування першої криптовалюти провалили позначку $28 000. При цьому станом на 22 квітня на 12:20 за київським часом вартість біткоїна становила $27 271. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Ціна біткоїна впала нижче за $27 300. За тиждень падіння склало 10,4%
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За добу ціна біткоїна знизилася на 2,74%, а за тиждень — на 10,4%.
Що з іншими криптовалютами
Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum втратила за добу 3,36%, а за тиждень — 11,8%. Наразі ефір коштує $1 854.
Слідом за провідними криптовалютами в «червоній зоні» опинилися майже всі криптоактиви з топ-списку з капіталізації. Винятком стали лише Tether та USD Coin, хоча їхнє зростання за добу мінімальне — +0,06% та +0,04% відповідно.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 11 квітня ціна біткоїна вперше з червня 2022 року перевищила $30 000.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
«Мінфін» писав, що 11 квітня ціна біткоїна вперше з червня 2022 року перевищила $30 000.
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BITCOIN 29371.00 $-86.01 $/1081595.00 грн-2179.67 грн