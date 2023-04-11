Ціна біткоїна вперше з 10 червня 2022 року перевищила $30 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Вартість біткоїна підскочила вище $30 000 вперше з червня 2022 року
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За останню добу біткоїн на піку торгувався за $30 399. Станом на 8:40 за київським часом вартість першої криптовалюти трохи опустилася і становила близько $30 029.
Зростання біткоїна
За словами аналітика криптобіржі Bitbank Юя Хасегави, каталізатором для зростання біткоїна може стати публікація індексу споживчих цін у США за березень. Дані щодо інфляції будуть оприлюднені у середу, 12 квітня.
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У Bloomberg зазначили, що вартість біткоїна залишається більш ніж на 50% нижчою за її історичний максимум — у листопаді 2021 року криптовалюта коштувала більше ніж $69 000. Проте з початку року біткоїн подорожчав більш ніж на 80%.
Нагадаємо
«Мінфін» писав про те, що, за даними інсайдерів, цього року біткоїн може протестувати нові максимуми, а саме позначку $100 000.
Раніше засновник і голова аналітичної компанії Messari Райан Селкіс спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч до весни 2024 року.
Коментарі - 2
правильно! світові головні ЦБ почали знову друк макулатури.