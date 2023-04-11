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11 квітня 2023, 9:00 Читать на русском

Вартість біткоїна підскочила вище $30 000 вперше з червня 2022 року

Ціна біткоїна вперше з 10 червня 2022 року перевищила $30 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Ціна біткоїна вперше з 10 червня 2022 року перевищила $30 000.
Фото: pixabay.com

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За останню добу біткоїн на піку торгувався за $30 399. Станом на 8:40 за київським часом вартість першої криптовалюти трохи опустилася і становила близько $30 029.

Зростання біткоїна

За словами аналітика криптобіржі Bitbank Юя Хасегави, каталізатором для зростання біткоїна може стати публікація індексу споживчих цін у США за березень. Дані щодо інфляції будуть оприлюднені у середу, 12 квітня.

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У Bloomberg зазначили, що вартість біткоїна залишається більш ніж на 50% нижчою за її історичний максимум — у листопаді 2021 року криптовалюта коштувала більше ніж $69 000. Проте з початку року біткоїн подорожчав більш ніж на 80%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що, за даними інсайдерів, цього року біткоїн може протестувати нові максимуми, а саме позначку $100 000.

Раніше засновник і голова аналітичної компанії Messari Райан Селкіс спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч до весни 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Ferox
Ferox
11 квітня 2023, 9:09
#
💪💪👍👍
+
0
preyvanamor
preyvanamor
11 квітня 2023, 10:03
#
А це значить що?
правильно! світові головні ЦБ почали знову друк макулатури.
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