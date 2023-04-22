НБУ позбавив ліцензій ще одну страхову компанію

Національний банк України анулював ліцензії ТДВ «Страхова компанія «Рік-Автогарант» у зв’язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства. Відповідне рішення правління НБУ набирає чинності з 21 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

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Страховика позбавили ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Згідно з останньою поданою ТДВ «СК «Рік-Автогарант» звітністю за 2022 рік станом на кінець 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 7,8 млн грн, вартість активів — 41,58 млн грн, страхові резерви — 3,92 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,02%.

За даними реєстру юросіб, бенефіціаром ТДВ «СК «Рік-Автогарант» вказаний львівський підприємець Роман Була.

У Нацбанку нагадали, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Однак відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нацбанк оштрафував трьох страховиків за несвоєчасне подання файлів звітності за 2022 рік — ПрАТ «Європейське туристичне страхування», ПрАТ «Страхова компанія «Сатіс», ТДВ «Страхова група «Оберіг».