Нацбанк оштрафував трьох страховиків

ПрАТ «Європейське туристичне страхування»;

ПрАТ «Страхова компанія «Сатіс»;

ТДВ «Страхова група «Оберіг».

Рішення про застосування заходів впливу ухвалене за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 12 квітня 2023 року.

Сплатити штрафні санкції страхові компанії повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

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Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 13 квітня 2023 року.