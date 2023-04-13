Національний банк України оштрафував трьох страховиків за несвоєчасне подання файлів звітності за 2022 рік. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Нацбанк оштрафував трьох страховиків
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Кого оштрафував регулятор
Регулятор застосував заходи впливу до:
- ПрАТ «Європейське туристичне страхування»;
- ПрАТ «Страхова компанія «Сатіс»;
- ТДВ «Страхова група «Оберіг».
Рішення про застосування заходів впливу ухвалене за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 12 квітня 2023 року.
Сплатити штрафні санкції страхові компанії повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
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Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 13 квітня 2023 року.
Джерело: Мінфін
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