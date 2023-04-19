Проблеми з відправкою до ЄС: Нова Пошта призупиняє прийом у відділеннях харчових продуктів

«Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України — цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо. Тому Нова пошта тимчасово не приймає будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС», — пише пресслужба.

Наразі Нова пошта очікує на роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення відправок.

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Нагадаємо

Транзит української сільськогосподарської продукції через територію Польщі буде розблоковано у ніч із четверга на п'ятницю (з 20 на 21 квітня).