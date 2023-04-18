Польща введе заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня

Як повідомляється, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш у супроводі свого заступника Анни Гембіки провів зустріч із представниками служб прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин і поінформував їх про введення в дію постанови про призупинення імпорту сільськогосподарської продукції з України.

За його інформацією, прикордонники запевнили, що на кордоні немає продуктів, зазначених у регламенті.

Коментуючи погрози ЄС відкликати субсидії для польських фермерів за одностороннє рішення, Телуш заявив, що це неправда.

«Є заява прессекретаря Європейської комісії, в якій ідеться не про покарання, а про регулювання транзиту сільгосппродукції з України», — зазначив міністр.

Minister @RobertTelus w #Dorohusk-Jagodzin: Kolejną rzeczą, którą chcemy wprowadzić, jest pomoc w zakupie nawozów. Wiemy, jak bardzo ważne dla nas gospodarczo jest rolnictwo i będziemy robić wszystko, żeby je wspierać działaniem, nie tylko mową. pic.twitter.com/ZJDGjhWdN8 — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) April 17, 2023

За його словами, Польща та Україна продовжують переговори.

«Сьогодні також була зустріч української та польської сторін. Ми не проти транзиту, але нам потрібна 100% гарантія, щоб продукти, які дестабілізують наш ринок, не залишилися в Польщі», — наголосив Телуш.