Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня. Про це йдеться у повідомленні міністерства сільського господарства Польщі в Twitter.
Польща введе заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня
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Як повідомляється, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш у супроводі свого заступника Анни Гембіки провів зустріч із представниками служб прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин і поінформував їх про введення в дію постанови про призупинення імпорту сільськогосподарської продукції з України.
За його інформацією, прикордонники запевнили, що на кордоні немає продуктів, зазначених у регламенті.
Коментуючи погрози ЄС відкликати субсидії для польських фермерів за одностороннє рішення, Телуш заявив, що це неправда.
«Є заява прессекретаря Європейської комісії, в якій ідеться не про покарання, а про регулювання транзиту сільгосппродукції з України», — зазначив міністр.
Minister @RobertTelus w #Dorohusk-Jagodzin: Kolejną rzeczą, którą chcemy wprowadzić, jest pomoc w zakupie nawozów. Wiemy, jak bardzo ważne dla nas gospodarczo jest rolnictwo i będziemy robić wszystko, żeby je wspierać działaniem, nie tylko mową. pic.twitter.com/ZJDGjhWdN8— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) April 17, 2023
За його словами, Польща та Україна продовжують переговори.
«Сьогодні також була зустріч української та польської сторін. Ми не проти транзиту, але нам потрібна 100% гарантія, щоб продукти, які дестабілізують наш ринок, не залишилися в Польщі», — наголосив Телуш.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.
16 квітня про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України заявив також міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.
Він наголосив на необхідності ввести «надзвичайні заходи», інакше угорське сільське господарство зазнає великої шкоди.
Обмеження триватиме до 30 червня 2023 року, що «може бути достатнім часом для вжиття значних та довгострокових заходів ЄС з пошуку рішення».
Коментарі - 11
швейцарская корпорация Глинкор и голландская Витрейд.
что , садилка уже сдулась ?
Вони все одно те зерно якось через українську митницю провели.
польскому фермеру не важно кто привез украинскую пшеницу в польшу. Ему важно — не остаться без дотаций. А если в страну пойдет импортная пшеница — обосновать свою роль как «единственного кормильца нации» ему намного тяжелее. Потому европа никогда не была для нас рынком — туда влезть тяжело, и не будет. Все это — политическеи истерики.
Наши рынки — Египет , Тунис , аравия и прочие Марокко. Страны с огромным населением и не производящие свою еду.
Я бачу наступні складові:
— Наша продукція не потрібна Європі через необхідність платити дотації місцевим за неотримані прибутки.
— Наша продукція має продаватись на Сході або в Африці.
— Нашу продукцію продають в Європі Євпропейскі компаніі.
З них складається картина, в якій наша сторона мала б відповідальнише ставитись до контрактів, щоб не провокувати політичних сварок з союзниками. Принаймні тимчасово, бо без собзників нам торба зараз.
Поэтому мы никогда в европу и не продавали и не продаем — это сложно и невыгодно.
Наши рынки — африка , ближний Восток и т. п. Часто за эти поставки платит Европа (в рамках гуманитарных помощей) и они идут через европу (через их перевалочные склады) — но получатель — не они.
Мало наших производителей продают и доставляют продукцию «до заказчика». Обычно все продают ее в порту огромным международным компаниям — и те уже везут , продают и т. п. Это намного проще. Есть исключения , но мало.
Я вообще не уверен что были реальные факты поставок нашего зерна в Болгарию или Польшу. Есть транзит и есть их местные фермеры и политики , которые хотят о себе напомнить. Вот и все.