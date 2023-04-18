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18 квітня 2023, 8:20 Читать на русском

Польща введе заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня

Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня. Про це йдеться у повідомленні міністерства сільського господарства Польщі в Twitter.

Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.
Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL

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Як повідомляється, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш у супроводі свого заступника Анни Гембіки провів зустріч із представниками служб прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин і поінформував їх про введення в дію постанови про призупинення імпорту сільськогосподарської продукції з України.

За його інформацією, прикордонники запевнили, що на кордоні немає продуктів, зазначених у регламенті.

Коментуючи погрози ЄС відкликати субсидії для польських фермерів за одностороннє рішення, Телуш заявив, що це неправда.

«Є заява прессекретаря Європейської комісії, в якій ідеться не про покарання, а про регулювання транзиту сільгосппродукції з України», — зазначив міністр.

За його словами, Польща та Україна продовжують переговори.

«Сьогодні також була зустріч української та польської сторін. Ми не проти транзиту, але нам потрібна 100% гарантія, щоб продукти, які дестабілізують наш ринок, не залишилися в Польщі», — наголосив Телуш.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.

16 квітня про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України заявив також міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Він наголосив на необхідності ввести «надзвичайні заходи», інакше угорське сільське господарство зазнає великої шкоди.

Обмеження триватиме до 30 червня 2023 року, що «може бути достатнім часом для вжиття значних та довгострокових заходів ЄС з пошуку рішення».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
18 квітня 2023, 8:38
#
Жадібних упирів, що під виглядом транзиту, продавали зерно поруч з кордоном, треба посадити як зрадників України.
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0
yarg
yarg
18 квітня 2023, 9:10
#
Ну посадите.
швейцарская корпорация Глинкор и голландская Витрейд.
что , садилка уже сдулась ?
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
18 квітня 2023, 10:31
#
Ти в такому тоні із своїми уявними друзями розмовляй.
Вони все одно те зерно якось через українську митницю провели.
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0
yarg
yarg
18 квітня 2023, 10:42
#
Конечно провезли. А какие проблемы ? Заключили контракт с производителем , каким-нибудь «Украгротрейд» , купили тысячу тонн зерна — и провезли. Законно и официально. А куда они дальше продают — в Египет ,Польшу или Китай — это уже их вопрос. Хотя конечно можете посадить их как изменников швейцарской родины , с вас станется :)))))
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
18 квітня 2023, 11:21
#
Якщо ці компанії не мають відношення до України, чому заборона для української агропродукції виникла на горизонті? І звісно не через тисячу тон
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0
yarg
yarg
18 квітня 2023, 12:17
#
Потому что это вопрос чисто внутриполитический.
польскому фермеру не важно кто привез украинскую пшеницу в польшу. Ему важно — не остаться без дотаций. А если в страну пойдет импортная пшеница — обосновать свою роль как «единственного кормильца нации» ему намного тяжелее. Потому европа никогда не была для нас рынком — туда влезть тяжело, и не будет. Все это — политическеи истерики.
Наши рынки — Египет , Тунис , аравия и прочие Марокко. Страны с огромным населением и не производящие свою еду.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
18 квітня 2023, 13:25
#
У вас пояснення настільки ж прості, наскільки не інформативні.
Я бачу наступні складові:
— Наша продукція не потрібна Європі через необхідність платити дотації місцевим за неотримані прибутки.
— Наша продукція має продаватись на Сході або в Африці.
— Нашу продукцію продають в Європі Євпропейскі компаніі.
З них складається картина, в якій наша сторона мала б відповідальнише ставитись до контрактів, щоб не провокувати політичних сварок з союзниками. Принаймні тимчасово, бо без собзників нам торба зараз.
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0
yarg
yarg
18 квітня 2023, 13:39
#
В европе есть своя политика. Фермеры получают дотации и живут за счет них (а не за счет выручки) — взамен они позиционируют себя как «кормильцы нации». Импорт - разрушает их уютный мирок. Поэтому европа всегда очень нервно относилась к импорту продовольствия. Она себя кормит (по основным позициям) , при этом не занимается ни импортом ни экспортом. Я не говорю о специфичных продуктах типа сыров и хамона. я о массовке.

Поэтому мы никогда в европу и не продавали и не продаем — это сложно и невыгодно.
Наши рынки — африка , ближний Восток и т. п. Часто за эти поставки платит Европа (в рамках гуманитарных помощей) и они идут через европу (через их перевалочные склады) — но получатель — не они.

Мало наших производителей продают и доставляют продукцию «до заказчика». Обычно все продают ее в порту огромным международным компаниям — и те уже везут , продают и т. п. Это намного проще. Есть исключения , но мало.

Я вообще не уверен что были реальные факты поставок нашего зерна в Болгарию или Польшу. Есть транзит и есть их местные фермеры и политики , которые хотят о себе напомнить. Вот и все.
+
+15
Igf
Igf
18 квітня 2023, 8:39
#
В цьому є і гарна сторона медалі: трохи ціни на аграр.продукцію впадуть на внутрішньому ринку. А то щось поперли вони швидше за долар і пальне — все за бугор гнати почали і тут почало підніматись відповідно.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
18 квітня 2023, 10:01
#
Пшениця на біржі в сша тепер коштує навіть дешевше ніж до початку нападу м0сКАЛів рік назад в лютому, тому не треба Україні продавати пшеницю тепер нікуди і нікому по таких низьких цінах!
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
18 квітня 2023, 10:31
#
А агросектор на що буде існувати? Кредити віддавати, наприклад, поки зерно пріє в сховищах?
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