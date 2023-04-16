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16 квітня 2023, 10:53 Читать на русском

Угорщина також заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. У чому причина

Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, пише 24.hu.

Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.
Фото: depositphotos.com

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Чому заборонили

«Уряд зобов'язується представляти інтереси угорських фермерів, і за відсутності дієвих заходів з боку ЄС, він, як і Польща, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України та деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину», — заявив Надь.

У своїй заяві міністр зазначив, що продовження нинішніх ринкових тенденцій завдасть настільки серйозної шкоди угорському сільському господарству, що необхідно вжити надзвичайних заходів, щоб запобігти цьому.

За його словами, українське сільське господарство, яке працює з виробничими практиками, що більше не дозволені в Європейському Союзі, і, як наслідок, з надзвичайно низькими виробничими витратами, почало експортувати на європейський ринок велику кількість м'яса птиці, яєць і меду, на додаток до зернових і олійних культур, що унеможливило збут продукції угорськими та центральноєвропейськими фермерами.

Він підкреслив, що обмеження на імпорт до Угорщини є тимчасовим і триватиме до 30 червня 2023 року, що може бути достатнім часом для вжиття значущих і довгострокових заходів ЄС для пошуку рішення.

Нагадаємо

15 квітня польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити польський аграрний сектор.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+45
Sikoka
Sikoka
16 квітня 2023, 11:11
#
Еще есть кто думает шо Украину ждут в ес? мы для них конкуренты не более
+
+11
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
16 квітня 2023, 11:26
#
Вообще-то все так думают, кроме тех кто транслирует нарративы из киселев-тв…
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 квітня 2023, 12:36
#
Домино. Хайп прошёл,демократичные развитые фантастические инвестфонды ищут новую темку и страну-жертву для обогащения.
+
0
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
16 квітня 2023, 12:49
#
Ага, расскажите тут еще про «сатаниста» Сороса, вышки 5G и чипирование…
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