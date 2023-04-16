Пожвавлення економіки та уникнення падіння реального ВВП: очікування НБУ

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Втрати економіки

У 2022 році реальний валовий внутрішній продукт скоротився на 29,1%. Про це свідчать розгорнуті показники ВВП за 2022 рік, опубліковані Державною службою статистики України.

«Це найглибше річне падіння економіки за всю історію України. Основною причиною падіння ВВП стала повномасштабна війна, розпочата Росією 24 лютого 2022 року, та пов'язані з нею наслідки. Йдеться, зокрема про окупацію окремих територій, руйнування інфраструктури та виробничих потужностей, блокаду чорноморських портів і розрив логістичних зв’язків, масштабну міграцію. Поєднання цих наслідків призвело до різкого скорочення споживчого попиту, інвестиційної діяльності, експорту та врожаїв», — зазначають в НБУ.

Найбільших втрат економіка зазнала в перші місяці повномасштабної війни. Вже в першому кварталі 2022 року падіння економіки сягнуло 14,9%. Це стало наслідком не лише повномасштабного вторгнення з 24 лютого, а й значного зростання ризиків напередодні, що негативно позначилося на ділових та споживчих настроях.

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У другому кварталі 2022 року реальний ВВП скоротився на 36,9% у річному вимірі. Проте успіхи Збройних сил України, а також антикризові заходи НБУ та уряду за підтримки міжнародних партнерів дали змогу поступово стабілізувати макроекономічну ситуацію.

Дефіцит електроенергії призвів до поглиблення падіння ВВП у четвертому кварталі — до 31,4% у річному вимірі.

Прогноз НБУ

На початку 2023 року економіка повернулася до відновлення завдяки значно ліпшій ситуації в енергетиці, подальшому пристосуванню бізнесу та населення до умов війни та міжнародній підтримці.

«Очікується, що економіка і надалі пожвавлюватиметься та в поточному році вдасться уникнути падіння реального ВВП. Поліпшенню очікувань серед іншого сприятимуть заходи НБУ із забезпечення макрофінансової стабільності та зниження інфляції, яке триватиме і надалі. Водночас відновлення економіки залишатиметься стриманим через воєнні дії, що тривають, та високі безпекові ризики», — зазначили у Національному банку.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що зростання ВВП України в 2023 році все ж збереже негативну тенденцію та становитиме «мінус» 3%, що, однак, значно відрізняється від «мінус» 30% за підсумками 2022 року.