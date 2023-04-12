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12 квітня 2023, 18:38 Читать на русском

МВФ оцінить вплив поправки про повернення доплат українським військовим

Міжнародний валютний фонд вивчить ухвалену Верховною Радою України 10 квітня законодавчу поправку про повернення виплати 30 000 грн для військовослужбовців, які знаходяться за межами зони бойових дій. Про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей агентству Інтерфакс-Україна.

Міжнародний валютний фонд вивчить ухвалену Верховною Радою України 10 квітня законодавчу поправку про повернення виплати 30 000 грн для військовослужбовців, які знаходяться за межами зони бойових дій.
Фото: prm.ua

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«Нам відомо про поправку, ухвалену вчора (10 квітня — ред.) парламентом щодо правових засад для застосування заходів, пов'язаних із воєнним станом, і ми перебуваємо в процесі оцінки її впливу», — зазначив Грей.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки Україна вже виконала низку взятих на себе зобов'язань у межах програми розширеного фінансування EFF, зокрема, чи було дотримано кількісних критеріїв на кінець березня, голова місії сказав, що поки що зарано давати коментарі, оскільки нову програму затвердили трохи більше ніж тиждень тому.

Коментар Мінфіну про можливий вплив цієї поправки на бюджет і співпрацю з МВФ поки що відсутній.

Читайте також: Для повернення доплат військовим необхідно 154 мільярди, цих коштів у бюджеті наразі немає — Гетманцев

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у понеділок, 10 квітня, парламент підтримав повернення виплат у розмірі 30 000 грн для українських військових.

Закон передбачає, що гроші військовим спрямують за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників.

Після чого у Верховну Раду внесли проєкт постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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