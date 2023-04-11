Деякі автомобілі лише за рік після покупки втрачають понад 20% своєї вартості. При чому, що в середньому нові авто за рік дешевшають на 8,1%. Експерти назвали 20 моделей, які втрачають у ціні більше за інших при продажу, повідомляє iSeeCars.
Стало відомо, які авто втрачають у ціні найбільше під час продажу
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Експерти проаналізували понад 8,9 млн нових та вживаних авто 2021 та 2022 років випуску, які продавались з лютого по березень 2023 року.
Топ 20 авто, які втрачають у ціні найбільше
- Audi e-tron — на $22 757 дешевше за нове авто (-27,8%).
- Alfa Romeo Stelvio — на $14 698 (-26,9%).
- Mercedes-Benz C-Class — на $13 189 (-24,6%).
- Audi A4 — на $11,963 (-24,3%).
- Nissan Titan — на $13 809 (-23,9%).
- Chevrolet Silverado 1500 Limited — на $14 438 (-23,1%).
- Infiniti QX80 — на $19 104 (-23,0%).
- Nissan Murano — на $10 199 (-22,8%).
- Infiniti Q50 — на $11 188 (-22,5%).
- Porsche Macan — на $16 567 (-22,4%).
- Mercedes-Benz S-Class — на $29 878 (-22,2%).
- BMW 7 Series — на $22 190 (-22,1%).
- Genesis G70 — на $10 878 (-22,0%).
- BMW 2 Series — на $9 956 (-22,0%).
- Infiniti QX50 — на $10 492 (-21,4%).
- Ford Mustang Mach-E — на $13 430 (-21.1%).
- BMW 5 Series — на $13 699 (-20,4%).
- Volkswagen ID.4 — на $10 048 (-20,4%).
- Jeep Compass — на $7 316 (-20,4%).
- Nissan Rogue Sport (Qashqai) — на $6 494 (-20,4%).
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що впродовж першого кварталу 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж торік. При цьому відбулись суттєві зміни у рейтингу марок.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Мужские «грабли». Смотри не наступи!:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/142017/