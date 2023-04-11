Стало відомо, які авто втрачають у ціні найбільше під час продажу

Деякі автомобілі лише за рік після покупки втрачають понад 20% своєї вартості. При чому, що в середньому нові авто за рік дешевшають на 8,1%. Експерти назвали 20 моделей, які втрачають у ціні більше за інших при продажу, повідомляє iSeeCars.

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Експерти проаналізували понад 8,9 млн нових та вживаних авто 2021 та 2022 років випуску, які продавались з лютого по березень 2023 року.

Топ 20 авто, які втрачають у ціні найбільше

Audi e-tron — на $22 757 дешевше за нове авто (-27,8%). Alfa Romeo Stelvio — на $14 698 (-26,9%). Mercedes-Benz C-Class — на $13 189 (-24,6%). Audi A4 — на $11,963 (-24,3%). Nissan Titan — на $13 809 (-23,9%). Chevrolet Silverado 1500 Limited — на $14 438 (-23,1%). Infiniti QX80 — на $19 104 (-23,0%). Nissan Murano — на $10 199 (-22,8%). Infiniti Q50 — на $11 188 (-22,5%). Porsche Macan — на $16 567 (-22,4%). Mercedes-Benz S-Class — на $29 878 (-22,2%). BMW 7 Series — на $22 190 (-22,1%). Genesis G70 — на $10 878 (-22,0%). BMW 2 Series — на $9 956 (-22,0%). Infiniti QX50 — на $10 492 (-21,4%). Ford Mustang Mach-E — на $13 430 (-21.1%). BMW 5 Series — на $13 699 (-20,4%). Volkswagen ID.4 — на $10 048 (-20,4%). Jeep Compass — на $7 316 (-20,4%). Nissan Rogue Sport (Qashqai) — на $6 494 (-20,4%).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що впродовж першого кварталу 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж торік. При цьому відбулись суттєві зміни у рейтингу марок.