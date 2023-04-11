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11 квітня 2023, 12:34 Читать на русском

Стало відомо, які авто втрачають у ціні найбільше під час продажу

Деякі автомобілі лише за рік після покупки втрачають понад 20% своєї вартості. При чому, що в середньому нові авто за рік дешевшають на 8,1%. Експерти назвали 20 моделей, які втрачають у ціні більше за інших при продажу, повідомляє iSeeCars.

Деякі автомобілі лише за рік після покупки втрачають понад 20% своєї вартості.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Експерти проаналізували понад 8,9 млн нових та вживаних авто 2021 та 2022 років випуску, які продавались з лютого по березень 2023 року.

Топ 20 авто, які втрачають у ціні найбільше

  1. Audi e-tron — на $22 757 дешевше за нове авто (-27,8%).
  2. Alfa Romeo Stelvio — на $14 698 (-26,9%).
  3. Mercedes-Benz C-Class — на $13 189 (-24,6%).
  4. Audi A4 — на $11,963 (-24,3%).
  5. Nissan Titan — на $13 809 (-23,9%).
  6. Chevrolet Silverado 1500 Limited — на $14 438 (-23,1%).
  7. Infiniti QX80 — на $19 104 (-23,0%).
  8. Nissan Murano — на $10 199 (-22,8%).
  9. Infiniti Q50 — на $11 188 (-22,5%).
  10. Porsche Macan — на $16 567 (-22,4%).
  11. Mercedes-Benz S-Class — на $29 878 (-22,2%).
  12. BMW 7 Series — на $22 190 (-22,1%).
  13. Genesis G70 — на $10 878 (-22,0%).
  14. BMW 2 Series — на $9 956 (-22,0%).
  15. Infiniti QX50 — на $10 492 (-21,4%).
  16. Ford Mustang Mach-E — на $13 430 (-21.1%).
  17. BMW 5 Series — на $13 699 (-20,4%).
  18. Volkswagen ID.4 — на $10 048 (-20,4%).
  19. Jeep Compass — на $7 316 (-20,4%).
  20. Nissan Rogue Sport (Qashqai) — на $6 494 (-20,4%).

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що впродовж першого кварталу 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж торік. При цьому відбулись суттєві зміни у рейтингу марок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
11 квітня 2023, 12:48
#
Всі нові авто втрачають:) Виїхав з салону і вже великий мінус:)) Але нові машини купляють переважно не для продажу:))
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0
bonv
bonv
11 квітня 2023, 12:49
#
Бизнес и жизнь.
Мужские «грабли». Смотри не наступи!:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/142017/
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